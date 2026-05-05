Catalunya obté 125 Banderes Blaves, segueix quarta en el rànquing espanyol i lidera els ports amb 24
Barcelona és la província que més banderes recupera, amb tres, però cau la Barceloneta
Tarragona té saldo negatiu, ha recuperat una platja però n’ha perdut dues més; Girona es manté estable
David López Frías
Catalunya és la quarta comunitat d’Espanya en Banderes Blaves totals i primera en ports. El 2026 ha obtingut un total de 125 Banderes Blaves, una més que el 2025. 101 corresponen a platges (mateixa xifra que el 2025) i 24 a ports, davant els 23 de l’any passat. L’augment es produeix amb la reincorporació del Port de Sitges Aiguadolç, absent en el llistat del 2025, cosa que la porta a liderar l’apartat portuari.
En xifres totals, Catalunya se situa quarta amb 125. Per davant hi ha el País Valencià amb 174, Andalusia amb 169 i Galícia amb 129. En el rànquing estatal per platges, Catalunya també manté la quarta posició, del 2025 i exactament les mateixes xifres: 101.
N’hi ha quatre que recuperen la Bandera Blava: Canet de Mar, Mota de Sant Pere (Cubelles) i dels Pescadors (Pineda de Mar), a la província de Barcelona, i L’Esquirol (Cambrils), a Tarragona. N’hi ha quatre més que cauen de la llista: La Barceloneta (Barcelona), Barques-Estació (Sant Andreu de Llavaneres), Coma-ruga Ponent (el Vendrell) i Calafató (l’Ametlla de Mar)
Per davant se situen el País Valencià, amb 152 platges, Andalusia, amb 143, i Galícia, amb 118. L’ordre també és el mateix que el 2025. Catalunya lidera amb els seus 24 ports superant Andalusia (22) i el País Valencià (20).
Mana la capital
Respecte al repartiment provincial, mana Barcelona per davant de Costa Brava o Costa Daurada. Barcelona concentra 47 distintius, amb 39 platges i vuit ports esportius. Tarragona en suma 42, amb 35 platges i 7 ports, mentre que Girona arriba a 36, repartides en 27 platges i 9 ports esportius. En conjunt, les 101 platges es distribueixen en 40 municipis, amb presència a totes les comarques costaneres.
L’àrea metropolitana i el Maresme són les zones que més banderes concentren a la província. Barcelona ciutat manté el 2026 un total de set platges amb Bandera Blava (Bogatell, Mar Bella, Nova Icària, Nova Mar Bella, Sant Sebastià, Somorrostro i Zona de Banys del Fòrum), tot i que ha caigut La Barceloneta. L’entorn metropolità suma 6 distintius més en municipis pròxims com Badalona (Coco, els Pescadors i La Marina), Castelldefels (Del Baixador i Lluminetes) i Gavà (Gavà Mar).
El Maresme ha obtingut 11 platges amb Bandera Blava, amb presència en localitats com Caldes d’Estrac (Dels Tres Micos i Kalima), Calella (Garbí), Malgrat de Mar (Malgrat Centre i L’Astillero), Mataró (Del Callao i Varador) i Pineda de Mar (La Riera i dels Pescadors), a més de la recuperació de Canet de Mar, absent el 2025.
Barcelona concentra tres de les quatre platges que recuperen la Bandera Blava: Canet de Mar, Mota de Sant Pere (Cubelles) i dels Pescadors (Pineda de Mar). En perd dues: La Barceloneta i Barques-Estació (Sant Andreu de Llavaneres), al qual s’afegeix la recuperació del port de Sitges Aiguadolç. A Tarragona, en canvi, només es recupera una platja, la de l’Esquirol (Cambrils), i se’n perden dues: Coma-ruga Ponent (el Vendrell) i Calafató (l’Ametlla de Mar). Girona no registra canvis en aquesta edició.
La més accessible
En matèria d’accessibilitat, el 79% de les platges catalanes amb Bandera Blava estan adaptades, el percentatge més alt del país, seguida d’Andalusia amb un 67% i les Canàries amb un 64%. En el conjunt estatal, el 82% de les platges candidates estan adaptades, el 72% disposa de punt accessible i el mateix percentatge compta amb cadira amfíbia, mentre que el 59% ofereix bany assistit amb personal especialitzat.
En l’àmbit ambiental, 63 platges catalanes compten amb prats de posidònia a menys de dos quilòmetres. D’aquestes, el 86% està protegit com Hàbitat d’Interès Comunitari, el 75% disposa de sistemes de control dels prats i el 43% realitza seguiment d’espècies invasores. A més, el 51% compta amb boies ecològiques per limitar l’ancoratge d’embarcacions i en el 46% s’han retirat estructures d’ancoratge de formigó, amb l’objectiu de reduir l’impacte sobre aquests ecosistemes.
En el conjunt del programa, les causes més habituals d’exclusió continuen sent la pèrdua de la qualitat excel·lent de l’aigua de bany i l’incompliment de la normativa de costes. El manteniment de les xifres a Catalunya reflecteix el comportament més estable de totes les comunitats.