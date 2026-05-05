Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé

La fiscalia l’acusa de cobrar-li de més cada vegada amb la targeta fins a obtenir un benefici de prop de 7.000 euros

Quan l'home donava la targeta de crèdit, la propietària del local li cobrava molts més diners del compte

Quan l'home donava la targeta de crèdit, la propietària del local li cobrava molts més diners del compte / Pixabay / Gerd Altmann

Eduard Font Badia

Manresa

L’Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimarts a una dona que de març a setembre de 2023 hauria estafat prop de 7.000 euros a un home cobrant-li de més els esmorzars.

Segons l’escrit d’acusacions de fiscalia, un home, de 79 anys en el moment dels fets i que tenia cataractes, anava cada dia a esmorzar a una cafeteria - pastisseria de Sant Fruitós de Bages. Com que l’home no s’hi veia bé, i a causa de la confiança adquirida amb la persona que li servia l’esmorzar, la propietària del local, li va donar la targeta i el número PIN, perquè ho fes tot ella i cobrés amb el TPV.

Però a partir del 30 de juny de 2023 i fins al 30 de setembre del mateix any, la dona va inflar cada dia en més de 100 euros el compte dels esmorzars, cada dia, fins a obtenir un benefici de 6.986,09 euros que va incorporar al seu patrimoni.

Notícies relacionades

La fiscalia considera que tot plegat constitueix un delicte d’estafa amb l’agreujant d’abús de superioritat, i demana per a l’acusada una pena de dos anys i tres mesos de presó i una indemnització de 6.986,09 euros per a la víctima. El judici serà aquest dimarts a la secció 7a de l'Audiència de Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents