Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
La fiscalia l’acusa de cobrar-li de més cada vegada amb la targeta fins a obtenir un benefici de prop de 7.000 euros
Eduard Font Badia
L’Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimarts a una dona que de març a setembre de 2023 hauria estafat prop de 7.000 euros a un home cobrant-li de més els esmorzars.
Segons l’escrit d’acusacions de fiscalia, un home, de 79 anys en el moment dels fets i que tenia cataractes, anava cada dia a esmorzar a una cafeteria - pastisseria de Sant Fruitós de Bages. Com que l’home no s’hi veia bé, i a causa de la confiança adquirida amb la persona que li servia l’esmorzar, la propietària del local, li va donar la targeta i el número PIN, perquè ho fes tot ella i cobrés amb el TPV.
Però a partir del 30 de juny de 2023 i fins al 30 de setembre del mateix any, la dona va inflar cada dia en més de 100 euros el compte dels esmorzars, cada dia, fins a obtenir un benefici de 6.986,09 euros que va incorporar al seu patrimoni.
La fiscalia considera que tot plegat constitueix un delicte d’estafa amb l’agreujant d’abús de superioritat, i demana per a l’acusada una pena de dos anys i tres mesos de presó i una indemnització de 6.986,09 euros per a la víctima. El judici serà aquest dimarts a la secció 7a de l'Audiència de Barcelona.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»