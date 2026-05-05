La destrucció de les selves tropicals escalfa el planeta i ja causa 28.000 morts per calor cada any
La desforestació dispara la temperatura, empitjora l’aire que respirem i accelera el canvi climàtic a les zones més vulnerables del planeta
La tala de selves tropicals ja no és només una catàstrofe ecològica llunyana. És una amenaça directa per a la salut humana. Un estudi publicat a la revista científica Nature Climate Change calcula que l’escalfament local causat per la desforestació tropical s’associa amb unes 28.000 morts per calor cada any als tròpics. La recerca, titulada Tropical deforestation is associated with considerable heat-related mortality, analitza el període 2001-2020 i conclou que la pèrdua de bosc va exposar 345 milions de persones a temperatures més altes a l’Amèrica Central i del Sud, l’Àfrica tropical i el sud-est asiàtic.
L’estudi està signat per C. L. Reddington, C. Smith, E. W. Butt, J. C. A. Baker, B. F. A. Oliveira, E. I. Yamba i D. V. Spracklen. Els autors treballen a l’Institute for Climate and Atmospheric Science, de la School of Earth and Environment de la University of Leeds; a l’Fiocruz Regional Office of Piauí, de la National School of Public Health de la Oswaldo Cruz Foundation, a Teresina, Brasil; i al Department of Meteorology and Climate Science de la Kwame Nkrumah University of Science and Technology, a Kumasi, Ghana.
Sense arbres, el planeta crema més i respira pitjor
La desforestació potencia el canvi climàtic per dues vies. D’una banda, quan es talen o es cremen arbres, es perd una de les grans barreres naturals contra l’escalfament: els boscos absorbeixen diòxid de carboni, fan ombra i refreden l’aire amb l’evapotranspiració, el procés pel qual alliberen humitat a l’atmosfera. De l’altra, la destrucció del bosc allibera carboni i agreuja l’efecte hivernacle. La University of Leeds resumeix el mecanisme amb claredat: sense aquests sistemes de refrigeració natural, la calor s’acumula més de pressa a la superfície, baixa la humitat atmosfèrica i augmenten les concentracions de gasos d’efecte hivernacle.
El resultat és un cercle perillós: fa més calor, hi ha més estrès tèrmic, es redueix la capacitat de treball a l’aire lliure i augmenta el risc de malalties i morts associades a la calor. L’estudi de Nature Climate Change calcula que la desforestació tropical va provocar un escalfament mitjà local de 0,45 °C a les zones afectades entre el 2001 i el 2020, i que en àrees amb pèrdua de bosc aquest efecte pot explicar més d’un terç de la mortalitat per calor atribuïble al clima.
També ens costa més respirar. La tala sovint va associada a incendis, cremes de vegetació i fum. Els mateixos autors recorden que la contaminació per fum dels focs vinculats a la desforestació degrada la qualitat de l’aire i té impactes sanitaris greus. Segons el treball, l’exposició prolongada a partícules procedents d’incendis forestals i de vegetació s’ha relacionat amb milers de morts prematures anuals a Sud-amèrica, el sud-est asiàtic i Àfrica.
Qui ho ha de frenar i per què encara no s’atura
La primera responsabilitat és dels governs dels països amb grans boscos tropicals, però també dels països que importen productes vinculats a la desforestació i de les empreses que compren, financen o comercialitzen matèries primeres procedents de terres desforestades. El problema no és només ambiental: és agrícola, econòmic, comercial i polític. L’article científic recorda que la pèrdua de boscos tropicals ha estat impulsada sobretot per l’expansió agrícola i la tala, dues activitats que continuen tenint incentius molt forts en moltes regions.
No es frena perquè hi pesen la pressió dels mercats globals, la falta de control sobre les cadenes de subministrament, la corrupció, la feblesa de les administracions locals i la pobresa de comunitats que tenen poques alternatives econòmiques. A l’Amazònia, el Congo i el sud-est asiàtic, la destrucció del bosc no només escalfa el planeta: altera les pluges, empitjora la qualitat de l’aire, afavoreix incendis i deixa milions de persones més exposades a temperatures que el cos humà tolera cada vegada pitjor.
Els ciutadans no poden substituir els governs, però sí pressionar-los. Poden reclamar lleis contra la importació de productes associats a la desforestació, exigir transparència a empreses i supermercats, reduir el consum de productes amb cadenes opaques, donar suport a projectes de conservació fiables i votar polítiques climàtiques que protegeixin els boscos. També poden entendre una cosa essencial: salvar una selva tropical no és només salvar animals o paisatges. És defensar aire respirable, temperatures suportables i salut pública.
La doctora Carly Reddington ho expressa en una frase curta i contundent: la desforestació tropical no és només un problema ambiental, sinó una “major public health concern”, una gran preocupació de salut pública. La mateixa investigadora afegeix que protegir els boscos tropicals “could save lives”, podria salvar vides, perquè ajuda a mantenir temperatures locals més baixes i redueix el risc d’exposició mortal a la calor.
