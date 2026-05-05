Càncer
Espanya aprova el finançament de dues indicacions de glofitamab, una teràpia per a un tipus de limfoma agressiu i de creixement ràpid
És el primer anticòs biespecífic disponible per a pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans el càncer dels quals ha reaparegut o que no van respondre al tractament inicial
És el tipus de limfoma no Hodgkin més freqüent en adults i representa entre el 30-40% dels casos
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat ha aprovat el finançament de glofitamab, de nom comercial "Columvi", en dues indicacions en pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans (LBDCG): en combinació amb gemcitabina i oxaliplatí (GemOx) en recaiguda o refractari, que no són candidats a un trasplantament autòleg de cèl·lules mare, i en monoteràpia a partir de la tercera línia de tractament.
"Columvi-GemOx", explica Roche Farma Espanya, es converteix així en el primer règim d’un anticòs biespecífic disponible per a pacients amb LBDCG el càncer dels quals ha reaparegut o per a aquells que no van respondre al tractament inicial. El limfoma B difús de cèl·lules grans és el tipus de limfoma no Hodgkin més freqüent en adults. Representa entre el 30-40% dels casos.
Un limfoma agressiu
És un tipus de limfoma agressiu (de creixement ràpid) i a Espanya és el tipus de limfoma no Hodgkin (LNH) més freqüent en adults. Si no es tracta, té una mitjana de supervivència global de menys d’un any. A Europa, es calcula que cada any es diagnostiquen 38.000 casos de la malaltia. Aproximadament, quatre de cada deu pacients recauen després del tractament de primera línia i la majoria dels que requereixen línies de tractament posteriors no aconsegueixen bons resultats.
"Amb aquestes aprovacions de finançament es posen a disposició d’aquests pacients dues noves opcions terapèutiques. Entre elles, destaca la combinació d’un anticòs biespecífic, primer en la seva classe, amb el potencial de millorar l’evolució de les persones el càncer de les quals ha recaigut després del tractament de primera línia. Aquest avenç suposa un benefici rellevant, en ampliar les alternatives capaces d’aconseguir remissions duradores a partir de la segona línia de tractament", ha assenyalat la doctora Mª Luz Amador, directora mèdica de Roche Farma Espanya.
Un moment de canvi
"Ens trobem en un moment de canvi en el tractament del limfoma difús de cèl·lules grans B, amb diferents noves opcions disponibles; tanmateix, persisteixen importants necessitats no cobertes, particularment en determinats subgrups de pacients", indica la doctora Mariana Bastos, del Servei d’Hematologia de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
"La millora dels tractaments en fases més primerenques de la malaltia i l’amplitud d’alternatives terapèutiques són molt necessàries i podrien contribuir a millorar els resultats a llarg termini", afegeix. Tenint en compte aquest context, l’experta ha assegurat que "l’aprovació del finançament de glofitamab és una gran notícia. Una nova classe d’immunoteràpia dissenyada de manera única per destruir cèl·lules B canceroses mitjançant la unió simultània a dues dianes diferents".
"Un tractament que està llest per a la infusió si el càncer d’un pacient reapareix o no respon a la teràpia de primera línia, cosa que és un avantatge per ajudar a abordar aquesta malaltia tan agressiva amb rapidesa", abunda.
Por de la recaiguda
La recaiguda i la por de la recaiguda tenen un impacte significatiu en el benestar psicosocial dels pacients amb limfoma. Sovint s’enfronten a reptes relacionats amb ser candidats i tenir accés a altres teràpies, ja que existeixen barreres logístiques per accedir-hi, cosa que fa que molts continuïn amb poques opcions de tractament eficaces, indiquen els experts. De fet, algunes d’aquestes teràpies requereixen processos de fabricació de més de sis setmanes, un retard que els pacients amb una malaltia agressiva com el LBDCG no sempre es poden permetre.
"Comptar amb una pauta disponible per a infusió en qualsevol centre, sense requerir una logística especial, facilita l’accés ràpid i evita retards en l’inici del seu següent tractament. Una cosa que redueix l’estrès i la incertesa. A això s’hi suma que, si podem dir a un pacient que rebrà un tractament durant un període fix, amb una data objectiu de finalització i la possibilitat de romandre un període lliure de tractament després de la seva finalització, és una molt bona notícia", subratlla la doctora Bastos.
L’hematologia espanyola ha estat present en la investigació clínica d’aquesta teràpia, amb la participació, en els dos estudis pivotals (STARGLO i NP310179), d’una dotzena d’hospitals espanyols i 39 pacients, conclou la farmacèutica.
