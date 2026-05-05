"Hi ha més demanda que oferta"
Municipis pròxims a la capital estenen la recerca d’arbratge a França i Itàlia i retarden la reposició de vegetació.
Jordi Ribalaygue
Diverses ciutats de la província de Barcelona han canviat de plans, s’han resignat a acceptar exemplars amb tronc encara estret i han buscat fins i tot fora d’Espanya per esquivar els impediments per aconseguir prou arbratge a Catalunya després de la sequera. Pot servir com a exemple l’Ajuntament de Sabadell, que ha flexibilitzat projectes i pressupostos per no quedar-se sense arbres, "ajustant mides, incorporant espècies alternatives o buscant nous proveïdors", també al sud de França i Itàlia. El consistori manifesta que "s’han pogut executar les plantacions previstes, tot i que amb més dificultats en alineacions de carrer on cal mantenir espècies concretes, com lledoners o koelreuterias".
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet també admet un "problema important de subministrament de les espècies més utilitzades a la ciutat", cosa que augura que "encara continuarà uns anys" per la ressaca del descens de les comandes i la producció durant la sequera. "Hem tingut problemes de subministrament no només d’espècies concretes, sinó d’arbratge de qualitat", analitza el govern local, que reconeix un contratemps per suplir exemplars morts durant les restriccions de consum d’aigua.
Com a pal·liatiu, Santa Coloma està plantant exemplars "més joves, de diàmetre inferior" i protegits per "quatre tutors", ha canviat l’espècie prevista en certs trams i va començar fa dos anys a reservar l’adquisició d’arbres que continuen creixent al viver abans d’emportar-se’ls més gruixuts en l’exercici següent. En algun cas, el consistori ha hagut d’"acceptar que la reposició es farà en dos anys".
Barcelona no ha escapat dels inconvenients per aconseguir les espècies i mides que ha sol·licitat, en especial en varietats de clima càlid i temperat. Ho atribueix a l’"augment simultani de la demanda després de la sequera, perquè molts ajuntaments han iniciat campanyes intensives de plantació alhora". L’Ajuntament estima que els 500 arbres que li falten per cobrir els que es van assecar en l’etapa amb escassetat de precipitacions es plantin durant les pròximes campanyes d’estiu i tardor.
Un sector "escarmentat"
Terrassa afirma que, en bona mesura, ha aconseguit els arbres que ha reclamat. "No obstant, en ocasions hem hagut de visitar més d’un viver per trobar algunes espècies", puntualitza. Els productors d’arbres parlen d’una combinació de factors que contribueix al fet que certes espècies i exemplars robustos no abundin. "Hi ha una forta demanda, també arrosseguem una crisi des del 2008, perquè estem molt vinculats a la construcció i molts vivers van tancar", observa un cultivador de la província de Barcelona. "Hi ha mides d’arbres que ja no valen el que valien, tenim el problema que el transport és més car, i potser qui feia 1.000 arbres ara en fa 500, perquè abans se’ls ha hagut de menjar o cremar... És un sector una mica escarmentat i la barreja de tot complica trobar moltes coses", interpreta. "Hi ha més demanda que oferta, és un problema a tot Europa", corrobora un altre viverista català.
