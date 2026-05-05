Un cas aïllat
"És un atac de llop": l’expert Martí Boada analitza l’arribada d’aquest depredador al Solsonès
De moment, s’han constatat tres atacs en aquesta zona de la Catalunya central
Enric Badia
¿Es tracta de l’atac d’un llop? "Des del primer moment he vist que es tracta d’un atac de llop. Ho he vist altres vegades. El tipus de ferida, la mossegada amb els incisius a la zona de la jugular de l’ovella, la quantitat d’animals afectats... tot apunta a un atac de llop", explica el reconegut naturalista i zoòleg Martí Boada.
Ell mateix va ser testimoni de les conseqüències de l’atac l’endemà dels fets, el passat 29 d’agost. Manté una estreta amistat amb la família Puigpelat i aquells dies dormia al Solsonès. "El llop ataca la jugular, de manera sigil·losa, i amb la primera acció ja immobilitza la presa amb una mossegada mortal", exposa.
Martí Boada explica que actualment, al Departament d’Agricultura, hi ha una tendència a protegir el llop i el que es coneix com "el retorn de la natura intacta", cosa que es tradueix en la protecció d’espècies com el visó europeu, l’os, el linx o el llop, tots animals que havien estat perseguits. El zoòleg recorda que fins a l’any 1973 la llei espanyola permetia que el ramader es defensés davant del llop, però aquell any aquesta normativa va quedar derogada.
Boada es pregunta: si ens matessin un dels animals que hem incorporat a la vida urbana, com gats o gossos, ¿com reaccionaríem? Al ramader, en canvi, li diem que no pot reaccionar.
Un llop solitari
Sobre els atacs que hi ha hagut al Solsonès, Boada considera que es tracta d’un cas aïllat. S’ha detectat alguna ventrada a Catalunya, però en aquest cas el zoòleg creu que "es tracta d’un llop solitari, amb moviments erràtics". Possiblement, segons Boada, és un exemplar jove que arriba a un territori per primera vegada. Tampoc creu que en el futur hi hagi de tenir una presència continuada, perquè probablement els xais i les ovelles no són la seva presa més habitual.
Ara que hi ha un increment de cabirols i de senglars, Boada sosté que aquestes podrien ser les seves preses més habituals i, per tant, no seria tan freqüent que hi hagués atacs al bestiar. De tota manera, la presència del llop en aquestes zones on s’han produït els atacs no ha deixat, que se sàpiga, evidències de visualització fàcil fins ara.
