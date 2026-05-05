Exigeixen una normativa
L’OCU detecta cobraments i condicions il·legals en festivals: dos són a Barcelona
Aquesta organització ha revisat les condicions de contractació de deu dels espectacles musicals més grans d’Espanya
Oriol García Dot
L’OCU adverteix de les pràctiques abusives que duen a terme alguns dels festivals de música més grans d’Espanya. Aquesta organització ha detectat clàusules que podrien ser contràries a la normativa de consum en espectacles com l’Arenal Sound o el Medusa Festival.
L’estiu s’acosta cada vegada més, i amb ell, desenes de festivals de música omplen els escenaris d’alegria i festa. Molta gent ja té les entrades per a aquests espectacles musicals, però poca gent coneix els abusos que els acompanyen, camuflats sota l’ambient festiu i d’excepció.
L’OCU inicia el seu comunicat afirmant que continuen "reclamant al Ministeri de Consum una normativa nacional comuna que protegeixi millor els assistents i estableixi compensacions automàtiques quan es produeixin males pràctiques".
Els deu festivals que incompleixen la normativa
Aquesta organització ha revisat les condicions de contractació de deu dels festivals de música més grans d’Espanya i ha detectat certes clàusules que podrien anar en contra de la normativa de consum. A més, l’OCU ha advertit la població que ja ha demanat als promotors d’aquests festivals que les corregeixin immediatament.
Els deu festivals que han incomplit la normativa segons l’OCU són l’Arenal Sound (Burriana), el Bilbao BBK Live (Bilbao), el Boombastic Asturias (Llanera), el FIB (Benicàssim), el Medusa Festival (Cullera), el Primavera Sound (Barcelona), el Resurrection Fest (Viveiro), el Rototom Sunsplash (Benicàssim), el Sónar (Barcelona) i el Viña Rock (Villarrobledo).
Pràctiques abusives més destacades
Tot i que no tots els festivals incompleixin totes les normes, aquestes han estat les pràctiques abusives més destacades: en alguns casos s’ha decidit canviar el cartell o el programa del festival sense avís previ i sense oferir reemborsament. També s’ha obligat a pagar dins del recinte amb una polsera cashless, amb l’amenaça d’expulsió si s’intentava fer servir un altre mitjà de pagament.
També s’han detectat situacions de cobrament d’un suplement per sortir i tornar a entrar al festival. I finalment, una altra pràctica detectada ha estat prohibir l’entrada amb menjar i beguda, una cosa que l’OCU considera abusiva, ja que l’activitat principal de l’esdeveniment és musical i no gastronòmica.
Advertència de l’OCU
Finalment, l’OCU ha advertit: "No et conformis amb qualsevol mesura que et sembli abusiva i, si intenten imposar-te un canvi important que li treu tota la gràcia al festival o bé el cancel·len sense més ni més, recorda que, a banda del preu de l’entrada, podries reclamar altres perjudicis, com les despeses del transport o de l’allotjament que haguessis fet per assistir al festival".
A més, ha llançat una campanya anomenada "Que nada te amargue el festival: reclama y gana", en la qual insten la gent a inscriure-s’hi per poder formalitzar una denúncia contra les pràctiques abusives que es generen en els festivals de música.
Fonts:
- Iniciativa llançada per l’OCU "Que nada te amargue el festival: reclama y gana"
- Comunicat de l’OCU sobre pràctiques abusives en festivals
