Treballadors de Puig de les Basses es concentren en suport al director després de la seva renúncia
La plantilla rebutja que se’l converteixi en un «cap de turc» arran del darrer suïcidi al centre penitenciari de Figueres
Eva Batlle
Els treballadors del centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, s’han concentrat aquest dimarts al matí en suport al director de la presó, després que hagi fet efectiva la seva renúncia al càrrec. La mobilització s’ha convocat a les vuit del matí a la plaça Oliveras del centre penitenciari, amb el lema de rebuig que se’l faci servir com a «cap de turc».
La concentració arriba després que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica confirmés que el director havia posat el càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció fa uns dies i que la renúncia ja s’ha fet efectiva. La conselleria va anunciar que en els pròxims dies nomenarà la persona que s’encarregarà de substituir-lo.
El context de la sortida del director és el darrer suïcidi registrat al centre penitenciari de Figueres. Els fets van passar el 27 d’abril, quan un intern de 28 anys, que complia una condemna de tres anys per atemptat contra l’autoritat, es va treure la vida al Departament Especial de Règim Tancat. Segons el Govern, l’home no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis, perquè no s’havien detectat indicadors que en justifiquessin l’activació.
Des de principis d’any, cinc interns s’han suïcidat en centres penitenciaris catalans. L’últim cas ha estat el de Puig de les Basses, i ha reobert el debat sobre les mesures de prevenció, els recursos disponibles i la situació als centres penitenciaris.
Suport sindical
En un comunicat, UGT Presons expressa el seu desacord amb la decisió i ha alertat que no es pot carregar «tot el pes d’un fet tan greu sobre una sola figura». El sindicat considera que la situació requereix una anàlisi «molt més profunda i estructural» i defensa que la plantilla del centre està fent tot el possible per evitar nous casos i actuar amb professionalitat en un context complex.
El sindicat també adverteix que qüestionar la direcció després d’un suïcidi pot acabar afectant el conjunt dels professionals del centre penitenciari. En aquest sentit, reclama més recursos, més suport als equips, més prevenció i una mirada «molt més real» sobre els factors que intervenen en aquests episodis. Segons UGT Presons, si la decisió respon a la voluntat de descarregar responsabilitats polítiques o administratives sobre una sola persona, es tracta d’una pràctica que rebutgen frontalment.
El CSIF de la seva banda, critica el cessament del director, que considera injustificat i fruit de pressions externes arran dels recents suïcidis d’interns al centre. El sindicat defensa que aquestes morts responen a circumstàncies personals i no es poden atribuir directament ni a la direcció ni als professionals penitenciaris.
La central sindical també qüestiona l’eficàcia de programes com el de Prevenció de Suïcidis i retreu a la cúpula de Serveis Penitenciaris manca de lideratge i de suport a la plantilla. CSIF reivindica la professionalitat dels treballadors, especialment dels destinats al DERT (Departaments de règim tancat), i considera que la destitució suposa un greuge per a tot el personal del centre. El sindicat reclama una revisió profunda de la gestió penitenciària i no descarta exigir responsabilitats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»