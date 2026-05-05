Sant Cugat accelera el desenvolupament del barri de Ca n’Ametller
L’Ajuntament preveu aprovar aquest any el disseny del futur ecobarri, amb un gran eix verd i un intercanviador ferroviari al costat de l’Hospital General.
EDU GIL
Sant Cugat del Vallès va donar ahir un impuls essencial al desenvolupament del que serà l’últim gran àmbit urbanitzable del municipi, Ca n’Ametller, que aspira a transformar unes 85 hectàrees en un nou ecobarri amb 5.500 habitatges, àmplies zones verdes i una gran operació ferroviària: la cobertura de la línia R8 de Rodalies. El futur barri aspira a allotjar uns 13.000 habitants, tot i que l’Ajuntament assegura que bona part seran veïns de la mateixa ciutat que podran accedir a habitatge assequible.
L’alcalde Josep Maria Vallès (Junts) va anunciar ahir que l’Ajuntament preveu aprovar inicialment abans de final d’any la modificació urbanística necessària per desenvolupar el nou barri. El consistori calcula que els primers edificis començaran a aixecar-se a partir del 2030, mentre que la urbanització completa s’allargaria fins al 2050. Del total de habitatges previstos, uns 3.200 seran de protecció oficial, prop del 60%, amb l’objectiu de respondre a la falta d’habitatge assequible a la ciutat, especialment entre joves i famílies.
La primera gran actuació prevista serà la cobertura de la línia ferroviària R8, una infraestructura que actualment divideix l’àmbit de Ca n’Ametller en dos sectors i que l’Ajuntament considera una barrera urbana i de seguretat. El coordinador urbanístic del projecte, Agustí Serra, va remarcar que "no es pot planificar un nou barri sense resoldre prèviament aquesta situació", especialment perquè per la línia circulen també trens de mercaderies.
L’operació contempla cobrir les vies per crear una gran avinguda parc d’uns 100 metres d’ample, concebuda com el gran eix verd i cívic del nou barri. Aquest corredor connectarà diferents espais naturals i acollirà zones per a transport públic, trànsit rodat, activitat econòmica i habitatges. El cost estimat de la cobertura se situa entre els 75 i els 90 milions d’euros i serà assumit pels promotors urbanístics del barri.
El projecte incorpora, a més, un nou intercanviador entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies al costat de l’Hospital General, cridat a convertir-se en el principal node de mobilitat del futur barri. Aquesta infraestructura permetrà connectar la línia del Vallès de Ferrocarrils amb l’R8 de Rodalies i reforçar la connexió ferroviària de Sant Cugat amb la resta de l’àrea metropolitana.
Segons va explicar Serra, l’intercanviador ja compta amb una dotació econòmica de 36 milions d’euros acordada entre el Ministeri de Transports i la Generalitat. L’entorn de l’intercanviador serà també el centre neuràlgicdel nou barri, amb una gran àgora verda i nous espais d’activitat econòmica.
Parcs connectats
El nou desenvolupament es dissenyarà seguint el model d’"ecoilles", amb edificis d’altura limitada organitzats al voltant d’espais interiors verds sense trànsit de cotxes. El planejament preveu connectar el parc Central, el parc del Turó de Can Mates i el Torrent de la Guinardera mitjançant grans corredors verds. Segons Serra, el futur parc lineal tindrà entre 3,5 i 4 quilòmetres i es convertirà, assegura Serra, en el més llarg de Catalunya.
L’Ajuntament defensa que el projecte mantindrà el model urbanístic de Sant Cugat, evitant una "densificació excessiva" i apostant per un barri "autosuficient", amb serveis bàsics, comerç i activitat econòmica a menys de 15 minuts a peu.
El govern municipal presenta Ca n’Ametller com una operació estratègica per ampliar el parc d’habitatge assequible i contenir l’expulsió de residents per l’augment de preus. "L’objectiu és una ciutat on la gent pugui viure, créixer i envellir", va afirmar el tinent d’alcaldia Bernat Picornell, que va defensar que el nou barri permetrà acostar-se a l’objectiu que més del 15% dels habitatges de Sant Cugat siguin assequibles.
Per la seva banda, Vallès va insistir que el projecte no alterarà el model de ciutat i va recordar que el planejament metropolità de 1976 projectava una població de fins a 230.000 habitants, una xifra a què Sant Cugat s’ha proposat no arribar "gràcies al model urbà definit des de 1987", en paraules de l’alcalde Vallès.
