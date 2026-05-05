Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès
Una família anglesa que resideix a la casa Els Plans va poder fotografiar el depredador
Enric Badia
El llop solitari que va produir tres atacs a ovelles del Solsonès hauria estat fotografia passat per una casa de pagès del Solsonès, al municipi de Pinós. Una família britànica que passa les temporades de primavera i estiu al mas Els Plans va fer una imatge del llop passant per la seva finca. La fotografia és de poca qualitat, però permet apreciar l'animal, un dels grans depredadors, com passa per un camí en una zona amb poca vegetació.
La imatge va ser presa el dia 29 de setembre, després del segon atac del depredador a la Molsosa, a 1,5 quilòmetres en línia recta de la casa de Puigpelat, en aquest mateix municipi, on el llop va matar directament una dotzena de xais. Ja n'hi havia hagut un el mes d'agost a la mateixa casa (uns deu xais morts) i els veïns de la zona, pagesos i famílies que hi tenen una segona residència, estaven alertats que hi havia hagut un atac i que amb tota probabilitat, encara que l'administració no ho confirmés, es tractava de la presència del llop.
Els ramaders afectats van exposar els fets a l'administració, però els tècnics no van visitar la zona fins unes setmanes després. Qui sí que va confirmar que es tractava d'un atac de llop va ser el zoologista i naturalista Martí Boada, que passava uns dies a Puigpelat quan es va produir el primer atac i va afirmar que l'atac es podia atribuir, per tal com havia ferit els xais, a un llop.
En aquesta zona situada al sud del Solsonès no hi havia constància de la presència del llop des de fa més de 100 anys. Com a mínim, tres generacions no han vist mai el llop, en canvi, sí que hi ha força toponímia que explica que històricament hi havia sigut, hi ha història familiar que ho avala i fins i tot trampes per atrapar-lo.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas