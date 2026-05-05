La visita a Espanya de Lleó XIV mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils
Terrorisme, afluències massives i mobilitzacions són les principals variables que estudia Interior per a una visita que tindrà centres de coordinació a Madrid, Barcelona i les Canàries.
Juan José Fernández
El Pla Especial del Dispositiu de Seguretat per a la visita del Papa suposarà la mobilització de gairebé 11.000 policies nacionals i més de 2.200 guàrdies civils, segons les primeres previsions del Ministeri de l’Interior, comunicades ahir pel titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.
La principal amenaça és la terrorista, en un país que ja té establerta des de fa anys l’alerta a nivell 4 reforçat per a aquest tipus de fenòmens. A més, se sospesa el perill "dels radicalismes" i l’acció de "moviments socials que poden aprofitar el moment per fer-se sentir", va indicar el ministre de l’Interior, a l’acabar una reunió de coordinació amb representants d’un ampli catàleg d’institucions implicades en el viatge a Espanya de Lleó XIV. La fase crítica –o d’alerta màxima– s’iniciarà el dia de l’arribada del Pontífex, el 6 de juny, i s’estendrà fins al 12.
La reunió de coordinació es va celebrar al màxim nivell a la seu del Centre Tecnològic de Seguretat (CETSE) del Ministeri de l’Interior. Van ser-hi la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, i els directors generals de la Policia i la Guàrdia Civil, Francisco Pardo i Mercedes González. També els dos directors adjunts operatius dels dos cossos policials, i membres de la secretaria de Protecció Civil, els ministeris de Justícia i Afers Exteriors, i la Presidència del Govern. El major Josep Lluís Trapero, director dels Mossos, hi va participar des de Barcelona per videoconferència.
No és un problema menor que la Conferència Episcopal no hagi pogut confirmar encara una agenda d’actes a Interior. Sense l’agenda tancada, encara és difícil passar de l’esbós del pla de seguretat al pla per si mateix. Els treballs de seguretat es troben ara en una fase prèvia. L’anomenada fase preventiva durarà fins a les 24 hores del 31 de maig, període en què es prioritzarà l’obtenció d’informació. Una "fase d’alerta" s’estendrà des de la 0.00 hores de l’1 de juny fins a l’arribada del Papa, quan es blindaran els espais previstos per als actes.
El pla girarà entorn de tres seus de l’estada papal a Espanya, la de Madrid, des de la mitjanit del 5 de juny fins a les 13.30 hores del 9 de juny; la de Barcelona, des de les 7 del matí del dia 9 fins a les 8 del matí de l’11 de juny, i la "seu de les Canàries", des de les 0 hores de l’11 de juny fins que l’endemà l’avió que porta el Papa surti de l’espai aeri espanyol.
Trobada amb Albares
També ahir el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va ser al Vaticà en una reunió programada amb el secretari per a les Relacions amb els Estats, Paul Richard Gallagher, i va tenir una audiència inesperada amb Lleó XIV. La trobada amb el Pontífex, que no va ser anunciada inicialment, es va prolongar durant uns 20 minuts, durant els quals es va parlar principalment de la imminent visita del Papa a Espanya. Durant les seves trobades, un altre dels grans temes que es van abordar ha sigut la immigració, assumpte sobre el qual va conversar especialment amb monsenyor Gallagher. D’"aquesta regularització [...] el que ell [Gallagher] ha traslladat és que ho veia com una cosa positiva, com un gest positiu", va afirmar Albares.
