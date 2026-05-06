Cimera bilateral
La Generalitat i Barcelona preveuen construir quatre residències noves i destinar 17,5 milions a reformar escoles
L'Ajuntament es planteja augmentar en més d'un milió d'euros l'aportació a cursos de català per crear 5.000 noves places i es compromet a incrementar el personal que destina a agilitzar informes de la llei de dependència
Illa i Collboni acorden invertir 415 milions per accelerar la rehabilitació de pisos al Besòs i el Maresme
Jordi Ribalaygue
La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona negocien incrementar les places residencials per a gent gran a la capital, edificant quatre geriàtrics a la capital en els pròxims anys. Totes dues institucions ho han abordat en la comissió mixta que reuneix el Govern del president Salvador Illa i l'executiu municipal de l'alcalde Jaume Collboni, que s'ha reunit aquest matí al Palau de la Generalitat. Arran de la cimera bilateral d'aquest matí també s'estudia destinar 17,5 milions d'euros a reformes en centres educatius en un marge de quatre anys i posar les bases per desencallar la construcció dels edificis que reclamen quatre escoles instal·lades en barracons des de fa diversos cursos. Es tracta de les escoles Entença, Gaia, l'institut escola Xirinacs i 30 Passos.
Les mesures definitives queden a l'espera d'uns grups de treball. Al mateix temps, totes dues administracions han subratllat que destinaran 415 milions d'euros en els pròxims 10 anys a accelerar i ampliar el pla de rehabilitacions de blocs afectats per aluminosi i altres patologies estructurals al barri del Besòs i el Maresme. Iniciat el 2020, només s'ha conclòs la reforma de 24 pisos i 192 més estan en obres, "extraordinàriament poc", ha avaluat Collboni.
Es calcula que cal rehabilitar uns 4.000 habitatges de la zona, repartits en 200 finques, amb necessitats urgents de reforma per prevenir el risc de danys als edificis i als seus habitants. L'alcalde ha manifestat que el cost de les obres en escales i pisos que se sufragarà amb diners públics serà "molt majoritari, del 80%, el 90% o fins al 100%", depenent de les reparacions i de la renda de cada llar. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha expressat que es tracta d'una "operació de país" per saldar un "deute històric" amb la franja del Besòs, on "milers de famílies viuen en un nivell de precarietat impropi d'una ciutat com Barcelona", ha admès Collboni.
Centres geriàtrics
Pel que fa a les noves residències, es planifica erigir-les als barris de Sant Andreu (al passeig de Torras i Bages, 135, on hi ha els antics quarters), la Nova Esquerra de l'Eixample (Viladomat, 149-151), la Marina del Port (Foc, 95) i a l'entorn de Glòries (confluència de la Diagonal amb els carrers Clot i Badajoz). Queda per concretar de quants llits disposaran els nous geriàtrics i quan entraran en servei.
En tot cas, la Generalitat i l'Ajuntament han admès en la trobada que l'oferta pública actual a la ciutat és insuficient davant una demanda en creixement continu i crearan un grup de treball per estudiar les necessitats existents de places a Barcelona. També analitzarà quants pisos condicionats per auxiliar persones grans es requereixen als 10 districtes.
Escoles en barracons
Pel que fa a l'educació, la Generalitat preveu aportar 10,5 milions d'euros i l'Ajuntament hi afegiria set milions per a obres de remodelació i ampliació de centres. La inversió s'ha de materialitzar en un marge de quatre anys en un nombre indeterminat d'equipaments.
Així mateix, totes dues administracions treballen per segellar un conveni pel qual el Govern desemborsarà 33,2 milions d'euros i el consistori aportarà 7,8 milions addicionals per a la construcció dels edificis als quals es traslladaran les escoles Entença i Gaia i l'institut escola Xirinacs, a l'Eixample. L'Ajuntament anticiparà el pagament dels 41 milions en què es taxen els tres immobles entre el 2027 i el 2029. La Generalitat haurà de retornar la seva part entre el 2030 i el 2032.
A més, els executius d'Illa i Collboni han coincidit que cal agilitzar la construcció de l'escola 30 Passos, instal·lada en mòduls des del 2016 a la Sagrera. Després d'anys d'espera, es disposa d'un projecte constructiu i es confia que s'aprovi en uns tres mesos.
Llistes d'espera
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona vol augmentar la seva contribució als cursos de català que la Generalitat imparteix a la capital per mirar de reduir la llista d'espera d'accés a les classes, que acumula uns 2.300 alumnes pendents que se'ls assigni aula cada trimestre. El consistori preveu afegir 1,1 milions d'euros a la seva aportació al Centre de Normalització Lingüística, per incrementar-la d'1,94 milions a 3,09 milions d'euros. D'aquesta manera, s'espera guanyar 5.000 noves places per any.
En la carpeta de serveis socials, l'Ajuntament s'ofereix a incrementar el personal i els recursos per disminuir el retard en la redacció dels Programes Individuals d'Atenció (PIA), el document essencial per determinar el grau de dependència d'una persona que pateix discapacitat i accedir als ajuts de la llei. El reforç s'ha de materialitzar abans que acabi el 2027. Al seu torn, la Generalitat i l'Ajuntament han consensuat compartir les bases de dades i els procediments dels seus respectius serveis socials per alleugerir tràmits.
Habitatge i seguretat
Totes dues institucions constituiran una empresa pública, amb participació majoritària de l'Ajuntament, dedicada a desencallar la rehabilitació al Besòs i el Maresme. La societat anònima que ha de passar a governar el pla forma part d'un acord amb els Comuns i s'ha de crear abans que acabi el 2026. La Generalitat li transferirà 15 milions d'euros anuals durant una dècada, tot i que aquest primer any queda condicionat a l'aprovació pendent dels pressupostos. L'Ajuntament la dotarà de 265 milions al llarg del projecte. La participació del Govern ha de permetre que s'alliberin fons municipals per finançar els projectes de rehabilitació de domicilis de Trinitat Vella i La Pau.
En la comissió mixta també s'ha tractat el nou conveni marc de col·laboració en seguretat pública entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, ja conegut. Al seu torn, Dalmau i Collboni s'han referit als crims recents amb arma blanca, en què han mort un home a Ciutat Vella i una dona a Esplugues de Llobregat. El conseller ha expressat "tolerància zero" davant la inseguretat, amb la qual l'alcalde s'ha alineat, alhora que ha ratificat la confiança en l'àrea municipal de seguretat. "Hem baixat a dades de delinqüència de fa 10 anys i s'ha modificat el Codi Penal per treballar amb més eficàcia contra la multireincidència, acabar amb la sensació d'impunitat i que se sàpiga que qui la fa la paga", ha destacat el regidor.
