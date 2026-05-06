Nova instal·lació
L'única pista de gel fixa de Barcelona obre avui: preus, horaris i ubicació
El FC Barcelona obre al públic una nova pista a la Zona Universitària amb preus des de 15 euros
El Periódico
Barcelona torna a tenir pista de gel. El FC Barcelona ha reobert aquest dimecres, 6 de maig, la seva instal·lació, ara en una ubicació provisional a la Zona Universitària. El retorn arriba després del tancament de l'històric Palau de Gel per les obres del Camp Nou i de la desaparició després de la pandèmia del mític Skating Club de l'Eixample.
Amb aquesta obertura, la capital catalana recupera una oferta d'oci sobre gel que havia desaparegut del tot. Ara, la nova pista del Barça és l'única instal·lació fixa operativa d'aquest tipus a tot Barcelona.
Nova ubicació al costat de la Diagonal
La pista s'ha traslladat a uns 20 minuts a peu del Camp Nou, en terrenys cedits per la Universitat de Barcelona dins del seu campus de la Diagonal. És una instal·lació provisional pensada per cobrir les necessitats del club mentre avancen les obres de l'Espai Barça, segons ha informat la mateixa UB.
Ubicada al carrer Carles Ferrer i Salat, 7, compta amb dimensions olímpiques (30 x 60 metres) i capacitat per a 750 patinadors diaris i 330 espectadors. A més de l'ús esportiu, estarà oberta al públic en diferents franges horàries.
Des de la universitat expliquen que la cessió de l'espai en una zona sense activitat prèvia té una durada inicial de quatre anys, prorrogable fins a sis.
Retorn de l'hoquei gel i el patinatge artístic
La reobertura permet el retorn a casa de les seccions d'hoquei gel i patinatge artístic del Barça, que durant les obres s'havien hagut de traslladar fora. També acollirà l'escola de patinatge, orientada a formar nous practicants.
El model d'ús combina esport federat, sessions públiques i explotació comercial, amb activitat pràcticament durant tot l'any. A més, es preveu que s'hi puguin celebrar esdeveniments i campus, i que es pugui llogar per a empreses o particulars.
Horaris i preus
El públic podrà accedir a la pista amb entrades que van des dels 15 euros la més bàsica, que inclou el lloguer de patins. Les sessions que ofereix són les següents:
- Matins (laborables): 9.30-11.30 i 12.00-14.00
- Caps de setmana: 10.00-12.00 i 12.30-14.00
- Migdia (dilluns, dimecres i divendres): 14.30-16.00
- Tardes: divendres i caps de setmana amb diverses sessions fins a les 20.00
Les entrades es poden adquirir en línia o a taquilla. Els socis del Barça disposen de descompte en introduir el seu número en el procés de compra. Cada entrada permet fer servir la pista durant tot el temps que duri la sessió escollida.
La instal·lació no disposa d'aparcament propi, per la qual cosa es recomana accedir-hi a peu o en transport públic. Les opcions més còmodes són el bus, el metro i el tram.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA