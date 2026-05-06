Confirmat pel Suprem: el permís per força major de quatre dies ha de ser retribuït
L’alt tribunal ha ratificat la demanda de conflicte col·lectiu presentada pels sindicats USO, CIG i CGT
El Tribunal Suprem ha confirmat que el permís per causa de força major, és a dir, per urgència familiar en cas de malaltia o accident, ha de ser retribuït per les hores d’absència equivalents a quatre dies de feina, encara que no estigui reconegut en el conveni de l’empresa.
L’alt tribunal s’ha pronunciat a través d’una sentència datada el passat 17 d’abril del 2026. Aquest dret es reconeix a l’article 37.9 de l’Estatut dels Treballadors:
«La persona treballadora tindrà dret a absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata», recull la norma.
D’altra banda, la legislació afegeix que «les persones treballadores tindran dret que siguin retribuïdes les hores d’absència per les causes previstes en aquest apartat equivalents a quatre dies l’any».
La resolució confirma la sentència prèvia de l’Audiència Nacional i rebutja el recurs que havia presentat l’empresa. D’aquesta manera, els jutges han ratificat la demanda de conflicte col·lectiu presentada pels sindicats USO, CIG i CGT.
El 2024, l’Audiència Nacional va fallar a favor dels sindicats. Ara, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs i ha assenyalat que la normativa indica que «les persones treballadores tindran dret que siguin retribuïdes les hores d’absència equivalents a quatre dies l’any».
Després de la resolució, el sindicat USO ha compartit un comunicat en què destaca que «aquesta victòria garanteix drets reals de conciliació i reforça la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral».
A més, ressalta que «consolida que cuidar la teva família en moments urgents no et pot costar diners de la nòmina». En aquest sentit, la Unió Sindical Obrera afegeix que «la corresponsabilitat només és possible quan els permisos de cura estan retribuïts».
