Presumpte frau
Denuncien dues dones per simular robatoris violents a Castelldefels per cobrar de les asseguradores
Els Mossos asseguren que totes dues dones van al·legar lesions i violència per intentar cobrar indemnitzacions
El Periódico
Els Mossos d'Esquadra han denunciat dues dones com a presumptes autores dels delictes de simulació de delicte i estafa, per haver denunciat que havien estat víctimes d'assalts violents a Castelldefels (Baix Llobregat). El primer dels casos es va iniciar arran de la denúncia d'una dona que manifestava haver patit un robatori violent de la seva bossa el passat 29 de març a la localitat de Castelldefels. Posteriorment, la dona va reclamar a la seva companyia asseguradora que cobrís els objectes robats, amb un valor aproximat de 800 euros.
En un comunicat, la policia catalana assenyala que les gestions d'investigació van permetre determinar que els fets "no havien passat tal com la dona havia relatat". Els agents van comprovar que, en realitat, "la denunciant havia patit un furt al descuit a l'interior d'un restaurant i que no hi havia hagut cap mena de violència". Per aquest motiu, va ser denunciada per un delicte d'estafa.
En el segon cas, una altra dona va denunciar haver estat víctima d'un robatori violent perpetrat per un jove que circulava en patinet, també al municipi de Castelldefels. En aquest cas, a més, la denunciant "va aportar un informe mèdic de lesions per donar versemblança al seu relat". No obstant això, la investigació policial va donar com a resultat que els fets reals consistien en un furt a l'interior d'un establiment. Per aquest motiu, la dona també va quedar denunciada pels delictes de simulació de delicte i estafa.
"Cal recordar que la simulació de delictes per intentar cobrar de les asseguradores té conseqüències penals i que les unitats d'investigació treballen per detectar aquestes pràctiques, que generen un malbaratament de recursos públics", afegeix el text dels Mossos.
