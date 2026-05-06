Una dona "riallera"
La víctima va arribar fa un any de la Xina i era sòcia d’un restaurant a Barcelona. Havia triat instal·lar-se a Finestrelles perquè li va semblar un barri tranquil.
Gerardo Santos
La víctima del brutal apunyalament de dissabte a Esplugues de Llobregat sortia de casa seva, al barri de Finestrelles, per dirigir-se al restaurant on treballava quan l'agressor va acabar amb la seva vida, a pocs metres de la parada d'autobús que estava a punt d'agafar. Era el tercer dia en què es desplaçava fins a l'establiment, situat a Barcelona i del qual era sòcia des de feia poc temps al costat d'altres persones d'origen xinès.
La difunta, que hauria fet 42 anys en uns mesos, va emigrar des de la Xina fa un any i no havia viscut en cap altre país. "Era aquí feia just un any i estava aprenent castellà", recordaven els seus pròxims després del minut de silenci que va tenir lloc dilluns davant l'Ajuntament d'Esplugues. Els seus socis del restaurant l'havien animat a venir a Barcelona per treballar amb ells. L'elecció de viure a Finestrelles l'havia pres basant-se en el fet que aquesta es considera una zona segura.
"Emocionalment molt tocat"
José Luis Pardo, veí del barri que va intentar socórrer la víctima i també va ser agredit per l'assassí, va reconèixer que fa dies que no dorm: "La sensació de no haver pogut salvar-li la vida és terrible, et deixa emocionalment molt tocat". Va admetre que no la coneixia personalment, però coneix els pròxims a la víctima i els ha acompanyat des del dia del crim. Va explicar que la recorden com una persona "molt agradable i riallera". "En totes les fotos seves que ensenyen se la veu sempre somrient", va declarar. "Els amics no entenen per què una persona mata una altra sense motivació aparent, no paren de preguntar-se per què va passar", va relatar Pardo, que troba "incomprensible" que en un país que "es diu segur" puguin passar fets semblants. Fonts pròximes a la investigació, que segueix sota secret de sumari, asseguren que la víctima no portava identificació quan va ser assassinada i apunten que l'agressor va poder elegir la dona a l'atzar.
Fonts de l'ajuntament expliquen que, en coordinació amb una cosina de la víctima, s'està fent un "seguiment constant per oferir atenció psicològica" als seus coneguts, i "acompanyament" per fer els tràmits pertinents, ja sigui la repatriació del cadàver o el viatge a Espanya de familiars.
Més enllà de la seva cosina i d'una amiga que viu en una població del Vallès, la víctima no disposava de llaços familiars directes al país. "Els pares són gent gran, el pare no pot venir, és a la Xina, i necessiten portar a terme tràmits perquè viatgi a Espanya", advertien els amics de la difunta. La cosina va demanar veure el cos de la víctima. Es tracta, explica Pardo, d'"el que a Espanya es consideraria una cosina tercera, però que a la Xina té molta més importància que aquí". El fet que no sigui una familiar directa fa més difícils i lents uns tràmits ja complexos per causa de la barrera idiomàtica.
