Els conductors d’autobús de l’Hospitalet posen fi al conflicte laboral
Àlex Rebollo
Cent dotze vots a favor, vint-i-nou en contra i un en blanc. Amb aquests resultats va avalar dilluns passat l’assemblea de treballadors de Moventis a l’Hospitalet del Llobregat i altres municipis del Baix el preacord aconseguit entre els sindicats CCOO i UGT i l’empresa per restablir les condicions laborals i posar fi a un conflicte laboral que s’arrossega des de fa més d’un any i mig. Sindicats i operador hauran de perfilar en les pròximes setmanes un redactat acordat per firmar-lo al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) i donar garanties tant per a l’empresa com per a la plantilla.
Eduardo Migallón, president del comitè d’empresa de Marfina Bus –empresa del grup Moventis que gestiona les línies hospitalenques–, es va mostrar "satisfet" per l’acord aconseguit després de tants mesos de lluita i va celebrar que el conflicte laboral arribi al final. Va explicar que, després de la sentència favorable que els conductors van rebre al febrer, van aconseguir mantenir negociacions que, tot i que lentes, han donat com a resultat un acord entre les dues parts. "Entenem que s’està aplicant la sentència gairebé al 100% per als treballadors que érem a Rosanbus", va dir Migallón, que va remarcar que, entre altres qüestions, es recuperen el període de vacances, la jornada de dilluns a divendres o els plusos per treballar en cap de setmana.
Els conductors de bus van sumar una primera victòria després que un jutge estimés parcialment la seva demanda contra l’empresa. La sentència, que no era ferma, va considerar "injustificat" el canvi substancial en les condicions de treball dels conductors i altres empleats aplicat per Moventis.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas