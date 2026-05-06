Repte del sistema sanitari

Les malalties reumatològiques, primera causa de baixa laboral, però falla el diagnòstic i falten especialistes

Els reumatòlegs reclamen tenir un "paper director" en les baixes per patologies com lupus, artrosi o artritis per reduir el temps d'absència

Els metges organitzadors del 52è Congrés de la Societat Espanyola de Reumatologia. / Elisenda Pons / EPC

Patricia Martín

Bilbao

Les malalties reumatològiques, un conjunt d'uns 200 trastorns que afecten l'aparell locomotor amb danys o inflamació en articulacions, músculs o ossos, com l'artrosi, l'artritis o el lupus, afecten més d'11 milions de persones a Espanya, per tant, un de cada quatre habitants, amb més prevalença entre les persones grans, encara que poden aparèixer a qualsevol edat.

Atès que provoquen dolor, rigidesa i fractures, entre altres símptomes, constitueixen la primera causa de baixa laboral, amb un 25% dels permisos que es concedeixen anualment. Un percentatge que va a l'alça des de la pandèmia, en consonància amb un augment generalitzat de les incapacitats temporals que està sent analitzat pel Govern i els agents socials a la recerca de possibles solucions.

En aquest context, en el marc del 52è Congrés de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER), aquests especialistes han reclamat la posada en marxa d'un pla que permeti que els reumatòlegs tinguin un "paper director" en les baixes relacionades amb les patologies reumàtiques, atès que s'ha demostrat que "quan els metges especialitzats prenen les regnes, el temps de baixa es redueix a la meitat", segons ha explicat José Francisco García Llorente, president del comitè organitzador del Congrés, en la roda de premsa d'obertura d'un esdeveniment que reunirà més de 1.500 especialistes a Bilbao.

Dèficit d'especialistes

Així mateix, la SER ha demanat que es corregeixi el dèficit crònic de reumatòlegs, atès que n'hi ha uns 1.500 a Espanya, però en farien falta 400 més per cobrir la ràtio recomanada d'un especialista per cada 35.000 habitants, especialment a Aragó, Andalusia, les Balears i València.

En aquestes comunitats, segons Marcos Paulino Huertas, president de la Societat Espanyola de Reumatologia, hi ha "necessitats urgents", atès que tenen àrees completament "desateses", sobretot en aquelles zones rurals amb més població envellida i dispersa. Per això, la SER reclama mesures específiques per cobrir places de difícil cobertura i assegurar una atenció de qualitat i l'equitat a tot Espanya.

Al mateix temps, la societat mèdica reclama una planificació sanitària adequada que fomenti l'"engranatge diagnòstic", de manera que s'acabi amb el retard en el diagnòstic de moltes d'aquestes patologies. El problema d'aquestes malalties és que causen dolor o cansament, símptomes que es minimitzen o es confonen amb altres malalties, per la qual cosa els pacients poden estar mesos o anys sense saber què els passa i sense rebre els tractaments adequats per tractar la seva malaltia, cosa que fa que es cronifiqui o que augmentin els símptomes, les malalties associades o la discapacitat.

Retard en el diagnòstic

"Molts pacients arriben a les nostres consultes després d'haver patit diverses fractures, tot i presentar factors de risc clars d'osteoporosi. Així mateix, malalties inflamatòries poc evidents poden passar desapercebudes i les patologies sistèmiques, el caràcter multiorgànic de les quals en dificulta la identificació, necessiten la col·laboració de diferents especialistes", ha exemplificat el doctor José Francisco García Llorente.

Per millorar aquesta situació, la SER reclama un "engranatge diagnòstic" eficaç que inclogui campanyes divulgatives per als pacients, una millora en el reconeixement dels símptomes per part dels professionals d'atenció primària i serveis de reumatologia "àgils que permetin un diagnòstic precoç i iniciar el tractament de manera primerenca, evitant així danys irreversibles".

