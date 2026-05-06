Fins a 5 anys més de cotització: així pots aconseguir-los segons la Seguretat Social
Els sol·licitants han de demostrar que van fer pràctiques no remunerades abans de l’1 de novembre del 2011
Javier Fidalgo
Les pràctiques són una part important de la formació, ja que connecten la teoria acadèmica amb el món laboral. Durant aquest període, els estudiants poden adquirir experiència, aplicar els coneixements que han après i desenvolupar noves habilitats, entre altres beneficis.
No obstant això, alguns professionals no van arribar a cotitzar les seves pràctiques a la Seguretat Social. Des de l’1 de gener del 2024, els alumnes que fan pràctiques formatives no remunerades tenen dret a cotitzar-les a la Seguretat Social.
A més, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha aprovat una nova normativa perquè els becaris que no van cotitzar les pràctiques puguin sumar fins a cinc anys addicionals a les seves cotitzacions.
Amb aquest canvi, els treballadors que compleixin els requisits podran afegir un màxim de cinc anys extres a la seva cotització. A Espanya, els contribuents que vulguin accedir a la pensió contributiva han d’haver cotitzat un mínim de 15 anys.
En aquest context, els treballadors que vulguin sol·licitar la jubilació als 65 anys sense coeficient reductor han d’haver cotitzat un mínim de 38 anys. En cas contrari, l’edat de jubilació arriba fins als 66 anys i 8 mesos.
D’aquesta manera, els sol·licitants han de demostrar que van fer pràctiques no remunerades abans de l’1 de novembre del 2011. La norma té com a objectiu compensar els becaris que van tenir un buit en la seva vida laboral a causa del programa de formació.
És clau que els ciutadans compleixin els requisits esmentats a la Llei general de la Seguretat Social i al Reial decret legislatiu 8/2015. A més, també es podran acollir a la normativa els titulats universitaris que hagin finalitzat un programa de doctorat abans del 4 de febrer del 2006.
Tanmateix, cal assenyalar que la sol·licitud de reconeixement no és gratuïta. Els treballadors hauran d’assumir el cost de les cotitzacions, segons la base mínima per al grup 7 del règim general de la Seguretat Social en el moment de fer les pràctiques.
