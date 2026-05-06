La fiscalia no té "cap dubte" del maltractament al nadó
El ministeri públic demana que els pares segueixin a la presó. La Generalitat, que té la guarda i custòdia del nen, s’ha personat en el procediment com a acusació particular.
J. G. Albalat
La Fiscalia de Barcelona no té "cap dubte", al considerar que hi ha "indicis inequívocs", del maltractament que els pares del nadó de Barcelona van infligir al lactant que el 16 de març va ser ingressat amb només sis setmanes de vida a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Per aquesta raó, el ministeri públic va sol·licitar ahir al tribunal de l’Audiència de Barcelona que ratifiqui la presó dels dos progenitors, que van ser detinguts al centre sanitari després que els metges detectessin en el menor greus lesions a les cames, a les costelles i a l’anus. Els advocats defensors, per la seva banda, van reclamar la llibertat dels seus representats o l’aplicació de mesures menys costoses, com braçalets telemàtics que permetin mantenir-los sota control i la prohibició d’acostar-se al nen. Els jutges decidiran ben aviat. La Generalitat, que té la guarda i custòdia del petit, s’ha personat com a acusació particular. El jutge té a les seves mans l’expedient obert per la Conselleria de Salut a l’Hospital de Sant Pau, on va ser visitat el nadó, després de sol·licitar-ho la fiscalia.
Els dos fiscals del cas, Félix Martín i Elisabet Jiménez, van al·legar davant el tribunal que, en el cas del pare i de la mare, hi ha risc de fuga per les elevades penes que se’ls podrien imposar. A més, van precisar que hi ha perill d’alteració "de fonts de prova" –testimonis– si els progenitors queden en llibertat, ja que les persones del seu entorn i els seus familiars podrien veure’s pressionats, segons fonts judicials consultades per aquest diari. L’acusació pública va explicar a la sala que també hi ha la possibilitat de reiteració delictiva, malgrat que el nadó es troba en l’actualitat amb una família d’acollida d’urgència, ja que l’"extrema brutalitat" que revelen les lesions del nen comporta que aquesta actuació pugui repetir-se contra una altra persona. Un dels indicis més objectius amb què compta la fiscalia és que el menor ha millorat després que se l’apartés dels seus pares.
Lesions "contundents"
Encara que la investigació encara està en marxa i la fiscalia, de moment, no descarta cap hipòtesi –"arribarem al fons", van explicar fonts d’aquesta institució–, sí que defensen que les lesions genitals són de "tal contundència que són difícils de justificar". Per ara, atribueix als progenitors del nen els delictes de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual amb penetració, tal com van ratificar al jutjat el forense i la pediatra que van tractar el nen moments abans que el jutge acordés la presó dels dos investigats, el 20 de març. No es descarta que en el futur es puguin individualitzar les lesions, ja que algunes són "evolutives", és a dir, antigues, fet que suposaria un augment de la pena.
S’ha de dir que el nen presentava hematomes visibles a les cames i la zona genital, i lesions en diverses parts del cos. Entre d’altres, costelles trencades, una fractura de fèmur, una lesió a la part frontal del cap i ferides anals compatibles, segons l’equip mèdic, amb agressió sexual. Tot i que el nen evoluciona bé des que va ser apartat de l’entorn familiar, els especialistes encara desconeixen l’abast neurològic i fisiològic de les lesions.
Les defenses, per la seva banda, van reclamar la llibertat dels pares del nadó, al considerar que no es compleixen els requisits legals perquè continuïn empresonats. El jutge d’instrucció ja va denegar al seu dia la petició d’excarceració i ara haurà de ser l’Audiència de Barcelona qui decideixi. Segons va explicar l’advocada del pare, Montserrat Antolino, no hi ha risc de fuga perquè els investigats no tenen mitjans econòmics per fugir (el pare treballa en una fàbrica i la mare és infermera) i, a més, estan arrelats a Barcelona, on viuen i compten amb família i amics.
