Reforma íntegra del sistema
El Govern segella un acord amb patronals i sindicats per assolir l'equiparació salarial del sector social en quatre anys
El nou Acord de Bases preveu que la Generalitat destini 150 milions d'euros anuals fins al 2030 i afectarà uns 120.000 treballadors del Tercer Sector
La Generalitat ha impulsat un nou model de finançament que millora els pagaments a entitats proveïdores de serveis en funció de les millores salarials que ofereixin als seus empleats
Pau Lizana Manuel
El Govern i els principals sindicats i patronals del sector social de Catalunya han segellat un acord per assolir l'equiparació salarial dels treballadors d'aquí a quatre anys. Així ho ha anunciat aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una visita oficial a un centre d'atenció primària (CAP) de Vic. L'acord preveu que l'executiu català destini 150 milions d'euros anuals fins al 2030 perquè, a partir d'aquesta data, els treballadors del sector cobrin el mateix independentment de si són funcionaris o treballen per a alguna de les moltes entitats que la Generalitat subcontracta per gestionar, per exemple, residències d'ancians, recursos per a persones sense llar o sales d'atenció a les persones drogodependents. "No serà en un any, però hem adquirit el compromís; i és un nou pas en el camí" de dignificar el sector, ha celebrat el president.
A més d'aquests 600 milions d'euros que el Departament de Drets Socials preveu invertir els pròxims anys, el nou Acord de Bases preveu una reforma íntegra del sistema de finançament que beneficiï aquelles entitats que millorin les condicions laborals dels seus empleats. Per a això, el nou conveni estableix un sistema pel qual la Generalitat oferirà més ajudes a aquelles entitats que garanteixin millors salaris per als seus empleats.
Un sector precaritzat, desigual i dividit
Aquest nou acord s'anava concretant des de fa pràcticament un any i, sobretot, des del passat mes de novembre, quan un informe encarregat per la Generalitat va xifrar en una mica més de 563 milions d'euros anuals el cost de fer front a l'equiparació salarial i va apuntar a la necessitat d'una reforma profunda del sistema de tarifes. No és estrany si es té en compte que en un sector clau com ho és el social –s'enfronta al repte, per exemple, d'atendre les persones grans en un context d'envelliment generalitzat de la societat– el sou mitjà és de 18.402 euros anuals. De fet, el 46% dels poc més de 120.000 treballadors del Tercer Sector cobren menys de 19.600 euros l'any.
A més, la negociació col·lectiva tampoc no és senzilla en el sector. La gran diversitat d'activitats que abasta ha fet que actualment hi hagi 17 convenis diferents. La Generalitat vol aprofitar l'acord assolit per llançar un Acord Marc Regulador que estableixi unes bases comunes per a tots aquests convenis.
Reforma de les tarifes
Aquestes bases comunes per als convenis serien un blindatge addicional perquè la reforma del sistema tarifari que han acordat la Generalitat, totes les patronals i els sindicats CCOO i UGT –majoritaris en el sector– tingui èxit. Les tarifes són els pagaments que fa la Generalitat a les empreses o entitats del sector social que gestionen algun dels seus serveis, que varien en funció del nombre de places que es gestionen. Fins ara, els increments en aquestes tarifes socials s'han fet de manera lineal i, de fet, fins fa tres anys els augments eren tan baixos que el sector va perdre poder adquisitiu en créixer per sota del ritme de l'IPC.
A partir d'aquest 2026, després de la signatura del conveni, aquestes empreses podran calcular i acreditar el seu "indicador salarial", una xifra basada en els seus salaris mitjans actuals i en un compromís d'augment de sous que haurà de venir signat per empresa i sindicats. En funció d'aquest "indicador salarial", el Departament de Drets Socials estableix tres trams d'increment de tarifes. Així, si aquest "indicador" queda per sota dels 19.600 euros –el 60% del sou mitjà a Catalunya–, la Generalitat només augmentarà les tarifes amb l'IPC.
A partir d'aquest primer llindar, tot varia en funció de l'àmbit de serveis de què es parli. Així, per exemple, en les entitats que gestionen residències d'ancians, un "indicador salarial" d'entre 19.600 i 21.000 euros implica un augment de les tarifes del 6,38%. Per sobre de 21.000, la tarifa puja fins al 8,34%. L'atenció a persones grans no només concentra la immensa majoria dels treballadors del sector social, sinó que es tracta de l'àmbit en què hi ha més bretxa salarial entre treballadors públics i subcontractats, un 42%.
En la resta de sectors, els llindars són una mica més alts, ja que les bretxes són una mica més reduïdes i, en general, els sous ja són una mica més elevats que els de les residències d'ancians. Així, les empreses que s'encarreguin d'atendre persones amb discapacitat canviaran de tarifa a partir dels "indicadors salarials" de 24.400; els d'atenció a la infància als 28.700 euros i els de salut mental i drogodependències als 29.500 euros.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira