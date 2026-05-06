L’MV Hondius atracarà a les Canàries després de l’evacuació dels malalts
Les autoritats sanitàries fan un examen exhaustiu del barco per determinar quines persones han de ser traslladades a Cap Verd. Mentrestant, la resta seguirà el viatge rumb a un port canari encara per concretar.
Nieves Salinas
Després d’hores d’incertesa sobre la destinació final del creuer turístic MV Hondius, on dies enrere van morir tres persones per hantavirus i quatre més han resultat afectades, el Ministeri de Sanitat va informar ahir a la nit que havia donat el vistiplau perquè el barco atraqui a les Canàries. El Govern ho va fer a petició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en "compliment del Dret Internacional i l’esperit humanitari".
Ahir, el vaixell era davant la costa de Cap Verd. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) "està realitzant un examen exhaustiu del barco per determinar quines persones han de ser evacuades d’urgència al mateix Cap Verd". La resta seguiran rumb a les Canàries.
Al barco, de la companyia neerlandesa Oceanwide Expeditions i que havia partit del port argentí d’Ushuaia, hi viatgen 14 espanyols (cinc catalans, tres madrilenys, un gallec i una valenciana). El Govern donarà a conèixer els detalls del protocol tan aviat com els defineixin l’OMS i l’ECDC i informarà "puntualment sobre la seva implementació", segons Sanitat, que va afegir que el port encara no s’ha concretat.
Una vegada allà, tripulació i passatgers seran examinats, atesos i traslladats als seus països. Tant l’atenció mèdica com els trasllats es realitzaran en espais i transports especials habilitats ad hoc per a aquesta situació, "evitant tot contacte amb la població local i vetllant en tot moment per la seguretat del personal sanitari".
El Govern atén així la petició de l’OMS que va considerar que "les illes Canàries són el lloc més pròxim amb les capacitats necessàries". Per la seva banda, el ministeri que dirigeix Mónica García va assenyalar que "Espanya té una obligació moral i legal d’auxiliar aquestes persones, entre les quals es troben a més diversos ciutadans espanyols".
El metge, greu
En virtut d’aquesta lògica, i com a part de l’operatiu, el Govern també va acceptar una petició formal del Govern dels Països Baixos per acollir el metge de l’MV Hondius, que està en situació greu, i que serà transportat a les Canàries en un avió medicalitzat en les pròximes hores.
Les alarmes van saltar quan el vaixell era davant Cap Verd. El virus ha afectat per ara set passatgers: tres han mort (dos a bord i un a Johannesburg), un està greu hospitalitzat a la capital sud-africana i tres més (dos amb símptomes i un contacte estret) havien de ser evacuats als Països Baixos. La naviliera va confirmar que no s’han identificat nous individus amb símptomes a bord.
La naviliera, al seu web, va informar que "una vegada aquestes tres persones hagin sigut traslladades de manera segura des del barco i estiguin en trànsit cap als Països Baixos, l’MV Hondius començarà el seu reposicionament. El nostre pla és dirigir-nos a les illes Canàries, ja sigui a Gran Canària o a Tenerife, cosa que suposarà tres dies de navegació". Segons la representant de l’OMS a Cap Verd, Ann Lindstrand, una ambulància durà les tres persones des del port de Praia fins a un aeroport pròxim, d’on seran evacuades amb avió.
Els passatgers estan confinats als seus camarots per limitar la propagació de l’hantavirus, que es transmet a través de rosegadors salvatges infectats, com ratolins o rates, que secreten el virus per la saliva, l’orina i els excrements.
Ahir al matí, el ministeri comunicava a l’OMS, que prèviament havia assenyalat que Espanya acceptava rebre el creuer a les illes, que no havia pres una decisió sobre això.
Segons l’OMS, hi ha 147 persones a bord del barco, tot i que la naviliera ho xifrava en 149, de 23 nacionalitats diferents. L’OMS intenta localitzar els més de 80 passatgers de l’avió en el qual va ser traslladada des de l’illa de Santa Elena Johannesburg la creuerista neerlandesa morta.
El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va advocar per donar una "sortida raonable" a la crisi, la qual passaria per només evacuar els malalts o simptomàtics, sense necessitat d’una quarantena de la resta del passatge al port. Simón va explicar que el contagi entre persones és "molt estrany".
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas