Les Canàries mai van estar en el full de ruta del barco
ESTHER MEDINA ÁLVAREZ
Malgrat que les informacions inicials situaven les illes Canàries en l’itinerari del creuer MV Hondius, la realitat és que el vaixell afectat no tenia com a destinació final cap dels ports de les Canàries. Tampoc estava previst per les autoritats portuàries de Las Palmas i Tenerife que aquest vaixell fes una escala a les terminals de creuers de les illes.
Les institucions que gestionen els ports canaris publiquen cada any la previsió dels vaixells de turisme marítim que han inclòs les Canàries dins de les seves rutes. En aquests documents no apareix reflectida l’arribada de l’Hondius, que va partir el 31 de març del port argentí d’Ushuaia amb destinació a Praia, a Cap Verd, després de recórrer diverses illes de l’Atlàntic mitjà. Es tracta d’una ruta de 34 dies en què els passatgers han tingut l’oportunitat de conèixer llocs com Georgia del Sur, Bahía de la Búsqueda, Tristán da Cunha, Santa Elena o Ascensión, entre altres enclavaments de l’Atlàntic. De fet, la naviliera Oceanwide Explorer, que opera aquest barco, no inclou les Canàries en les seves rutes habituals, ja que està especialitzada principalment en viatges de llarga durada per zones de l’Àrtic i l’Antàrtida.
No obstant, aquest barco sí que ha estat anteriorment al port de Las Palmas. El 2022, l’Hondius va estar diversos dies atracat al Moll Nelson Mandela per ser sotmès a la reparació de l’eix de la seva hèlix. Durant aquella escala, també es van realitzar les inspeccions tècniques periòdiques que han de passar els barcos, així com algunes millores a l’embarcació.
