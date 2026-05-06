Gran projecte de reurbanització
Licitades les obres del carril bus a la Via Augusta de Badalona que han de completar la reforma urbanística del centre
Amb un pressupost de pràcticament 1,8 milions d'euros, el termini d'execució previst és de cinc mesos
Gerardo Santos
L'Ajuntament de Badalona ha licitat el contracte d'obres per a la reurbanització de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i la implantació del carril bus a la Via Augusta, amb un pressupost que pràcticament arriba als 1,8 milions d'euros, IVA inclòs. L'objectiu principal és fer passar per la Via Augusta el trànsit d'autobusos que actualment circula pel carrer de Francesc Layret, i que deixaran de fer-ho arran de la reurbanització d'aquest carrer, immersa dins del gran procés de pacificació del centre de Badalona, en marxa des de finals del mes de febrer.
Així, tal com indica la documentació inclosa en la licitació, "en el marc de l'estratègia municipal de pacificació" de Francesc Layret, resulta necessari el trasllat de la xarxa de transport públic cap a vies alternatives, i "la solució més idònia és la remodelació de la Via Augusta per implantar-hi un carril bus exclusiu en sentit contrari a la marxa general", és a dir, en direcció nord.
L'àmbit d'actuació comprèn el tram de la Via Augusta entre els carrers de Martí Pujol i del President Companys, i afectarà principalment les voreres i la calçada del costat mar. A més, el projecte inclou la reordenació integral de la plaça de l'Assemblea de Catalunya al seu costat muntanya. Es transformarà l'actual zona d'estacionament en un espai d'ús exclusiu per a vianants, com a plaça pública. Així mateix, l'obra inclou l'adequació dels carrils de circulació del carrer de Martí Pujol, en el tram comprès entre Francesc Layret i la Via Augusta, "per garantir la coherència del nou esquema de mobilitat", es pot llegir en la documentació de la licitació.
També s'aprofitaran les obres per reordenar l'espai del costat muntanya entre la vorera i els edificis en el tram de la Via Augusta comprès entre els carrers del President Companys i de les Termes Romanes. Com a actuació complementària "necessària per al bon funcionament del sistema" —segons consta en la licitació—, hi ha la remodelació de l'encreuament entre els carrers de l'Alcalde Xifré i Sant Ramon, de manera que es pugui invertir el sentit de circulació d'aquest carrer i admetre el gir d'autobusos. El termini d'execució de les obres a la plaça de l'Assemblea de Catalunya i a la Via Augusta és de cinc mesos; mentre que el de la reurbanització del carrer de Francesc Layret és de 14 mesos.
Atenció al patrimoni arqueològic
Tot i que en un principi la idea de l'ajuntament implicava executar primer les obres a la Via Augusta i, en una segona fase, aixecar Francesc Layret, finalment l'ordre s'ha invertit. El govern municipal va haver d'incloure en el ple municipal del mes de març, i per la via d'urgència, un punt referit a una modificació del pressupost de 66.973,89 euros per incloure en la licitació de les obres un estudi arqueològic, obligatori atès que la zona que s'ha d'intervenir està declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) perquè s'ha aixecat sobre les ruïnes de la Bètulo romana. Això implica que qualsevol treball en què es remoguin aquestes terres "per sota de la cota actualment existent s'ha de fer sota control i amb metodologia arqueològica".
De fet, el criteri tècnic del Servei d'Arqueologia Municipal estableix que qualsevol intervenció amb una profunditat superior als 0,5 metres ha de ser considerada com una afectació potencial del jaciment. Així, per "garantir la protecció del patrimoni", l'annex 17 del contracte, que regeix la qüestió arqueològica, indica que s'hauran de tramitar els corresponents permisos d'intervenció arqueològica preventiva abans de l'inici dels treballs que impliquin rebaixar el nivell del sòl. Així mateix, assenyala que es durà a terme "un seguiment", sota la direcció d'un arqueòleg habilitat, de les excavacions associades al nou clavegueram i altres elements soterrats, entre altres mesures. Si es descobreixen restes arqueològiques durant les obres, la licitació assenyala que "s'interrompran immediatament els treballs a la zona afectada, i es notificaran els fets al Servei d'Arqueologia Municipal i a la Direcció General de Patrimoni Cultural".
