COSTA CATALANA
Mapa de les platges amb bandera blava a Barcelona i la resta de Catalunya
Catalunya torna a ocupar la quarta posició estatal en qualitat de costa.
Respecte al 2025, cau alguna emblemàtica com la Barceloneta, però recupera el port de Sitges.
David López Frías
Aquest és el mapa de banderes blaves a Catalunya per al 2026. Cent vint-i-cinc platges i ports catalans han sigut distingits amb la bandera blava del 2026. Catalunya se situa així, després del País Valencià, Andalusia i Galícia, com la quarta comunitat espanyola en aquest rànquing anual, i lidera la categoria de ports. Barcelona concentra 47 distintius, amb 39 platges i vuit ports esportius. Tarragona en suma 42, amb 35 platges i 7 ports, mentre que Girona arriba a 36, repartides en 27 platges i 9 ports esportius.
Espanya continua liderant el rànquing mundial. El país ja concentra el 15% de totes les platges amb bandera blava del món. Aquesta és la disposició sobre el mapa.
