Al Moll de la Fusta
Matsuri Barcelona 2026: el gran festival japonès torna amb música, espectacles i menjar tradicional al costat del mar
L’esdeveniment ofereix una immersió en la cultura japonesa amb artistes arribats des del Japó, tallers i gastronomia
De Barcelona a Seül: Hofmann obre la seva primera pastisseria fora d’Espanya
Un trosset del Japó al Solsonès: l’hotel que combina la cultura catalana amb la del país nipó
El Periódico
El festival japonès Matsuri Barcelona tornarà a la capital catalana els dies 26 i 27 de maig del 2026 amb una nova edició que convertirà el Moll de la Fusta en un gran aparador de la cultura japonesa. Durant aquestes dues jornades, el públic es podrà submergir en un programa continu d’activitats, espectacles i gastronomia nipona en ple front marítim de Barcelona.
El festival se celebrarà al Moll de la Fusta, amb obertura a les 10.00 del matí, activitats fins a les 20.00 hores i tancament del recinte a les 21.00 en els dos dies.
Programació: arts escèniques, tallers i activitats
El programa de Matsuri Barcelona reuneix artistes arribats expressament des del Japó i proposa un recorregut ampli per diferents disciplines tradicionals i contemporànies. Durant el cap de setmana es podran veure actuacions de teatre, cant i dansa, així com concerts de taiko (tambors japonesos) i shamisen ,a més de demostracions i tallers de l’ ancestral tècnica de pintura sumi-e.
El festival també inclou activitats relacionades amb les arts marcials i una programació pensada per a tots els públics. Els més petits disposaran d’una zona infantil amb propostes d’activitats adaptades.
Així mateix, hi haurà una àmplia zona d ’expositors on es podran trobar artesania, llibres, productes fets a mà, antiguitats i objectes tradicionals japonesos.
Menjar i quimonos
Un dels grans atractius de l’esdeveniment serà la seva oferta gastronòmica, amb diferents llocs dedicats al menjar i beguda japonesa. Des de ‘ street-food’ fins a dolços tradicionals, el recorregut culinari permetrà descobrir sabors típics del Japó sense sortir de Barcelona.
També hi haurà la possibilitat de llogar o comprar un quimono, yukata, o haori. Així, els que desitgin, podran vestir amb aquesta peça i viure l’experiència de forma més immersiva.
El Bon Odori, el gran tancament
Un dels moments més esperats arribarà al final amb el Bon Odori, el ball tradicional japonès que cada any tanca el festival. En aquesta activitat, el públic forma un gran cercle i participa de manera conjunta en la dansa, un gest simbòlic que representa l’esperit comunitari del Matsuri i que s’ha convertit en una de les seves imatges més reconeixibles.
Entrades i com arribar
Les entrades per assistir Matsuri Barcelona es poden adquirir ‘online’ en aquest enllaç. L’esdeveniment se celebrarà durant tot el cap de setmana del 26 i 27 de maig, amb accés des de les 10.00 fins a les 20.00 hores i tancament del recinte a les 21.00.
Una manera còmoda d’arribar al Moll de la Fusta és amb metro, baixant a l’estació de Drassanes (L3) o Barceloneta (L-4). També es pot accedir amb autobús amb les línies 59, 120, D20, H14 o V17, que connecten diferents punts de la ciutat amb la zona del port.
Una cita consolidada a Barcelona
Darrere d’aquesta cita cultural hi ha l’ Associació de Cultura Japonesa Matsuri, una entitat sense ànim de lucre que fa més de 13 anys que treballa a Barcelona per acostar la cultura japonesa a la ciutadania. Des de la seva primera edició el 2013, el festival ha experimentat un creixement constant fins a superar els 40.000 assistents el 2024.
Des de l’organització destaca el caràcter comunitari i intercultural del projecte, impulsat per més de 130 voluntaris de fins a 20 nacionalitats diferents. El 2019, aquesta tasca va ser reconeguda pel Consolat General del Japó a Barcelona amb una distinció per la seva contribució a la difusió cultural.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira