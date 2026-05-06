Seguretat viària
Multes de fins a 500 euros a motoristes: Barcelona intensifica els controls aquesta setmana
La Guàrdia Urbana reforça la vigilància sobre motos i ciclomotors per frenar la sinistralitat
El Periódico
La Guàrdia Urbana de Barcelona està duent a terme aquesta setmana un dispositiu especial de control sobre motos i ciclomotors. L'operatiu posa el focus en les infraccions més habituals i les sancions poden arribar als 500 euros.
Segons ha informat l'Ajuntament, el reforç de la vigilància respon a l'elevada vulnerabilitat d'aquest col·lectiu: les persones que circulen en moto o ciclomotor tenen fins a quatre vegades més risc de patir un sinistre de trànsit que les que es desplacen en cotxe. Per això, des del dilluns passat, els agents han intensificat els controls sobre conductes temeràries i de risc.
Principals infraccions
Entre les infraccions més perseguides destaquen no portar correctament el casc, l'ús del telèfon mòbil al volant i la circulació indeguda per voreres, especialment en entorns sensibles com escoles i hospitals.
També se sancionen pràctiques com circular per carrils bus, taxi o bici, fer girs indeguts, efectuar maniobres brusques, no respectar els senyals de trànsit, avançar de manera inadequada o desplaçar-se entre vehicles. A això s'hi sumen les irregularitats relacionades amb la documentació del vehicle i del conductor.
La Guàrdia Urbana recorda que aquest tipus de conductes no només incrementen el risc d'accident, sinó que comporten sancions econòmiques que poden arribar fins als 500 euros.
Segons ha informat el consistori, aquest dispositiu té com a objectiu reduir la sinistralitat i el nombre de víctimes, en línia amb l'Estratègia de Seguretat Viària 2030, que planteja rebaixar en un 50% les lesions greus i les morts en accidents de trànsit, amb la vista posada a assolir zero víctimes mortals el 2050.
