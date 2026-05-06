Pròxims passos
L’MV Hondius amb hantavirus atracarà al port de Granadilla: els casos confirmats ja volen cap als Països Baixos i el passatge arribarà a Tenerife en tres dies
Els ministres Fernando Grande-Marlaska i Mónica García han fet una roda de premsa en què han fet públiques les mesures que es prendran respecte al creuer MV Hondius, amb un brot d’hantavirus
Víctor de Castro
La crisi sanitària del creuer MV Hondius ja té un full de ruta definitiu per resoldre’s. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha confirmat que el vaixell d’expedició posarà rumb immediat cap a les Illes Canàries, concretament al port de Granadilla, al sud de Tenerife. L’arribada està prevista en un termini de tres dies, temps durant el qual el vaixell navegarà amb la garantia que no queden casos actius greus a bord.
L’estratègia dissenyada pel Ministeri de Sanitat i el Govern de Canàries busca minimitzar qualsevol impacte en l’activitat portuària i la població local. Per això, l’atracada es farà en una zona aïllada del port de Granadilla. García ha detallat el protocol que se seguirà un cop el vaixell toqui terra:
- Estat del passatge: "Tots els passatgers que es troben al vaixell són asimptomàtics", ha assegurat la ministra, després de l’avaluació minuciosa feta per epidemiòlegs a Cap Verd.
- Repatriació immediata: El dispositiu logístic està preparat perquè tots els passatgers estrangers siguin repatriats als seus països d’origen de manera directa després del desembarcament.
- Seguiment d’espanyols: Es mantindrà la vigilància sobre els 14 ciutadans espanyols a bord, coordinant-ne el retorn amb les sis comunitats autònomes de les quals procedeixen.
Comunicació amb Canàries i el motiu d’escollir Tenerife per a l’atracada
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificat la decisió de l’OMS d’escollir Espanya, i concretament Canàries, basant-se en la solvència de les seves capacitats tècniques i en la seguretat que ofereix el marc de la Unió Europea. Segons el ministre, aquesta elecció respon a una lògica operativa que permet activar el Mecanisme Europeu de Protecció Civil, garantint així que la repatriació de tots els tripulants es faci sota els estàndards més estrictes de seguretat internacional que defineixen Espanya com a estat membre de la UE.
Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha volgut tancar l’intercanvi de declaracions institucionals afirmant que "no toca entrar en la polèmica política", ja que la prioritat absoluta de l’Executiu ha estat gestionar la crisi en interlocució constant amb el Govern de Canàries. García ha explicat que, després d’analitzar l’evolució dels fets al llarg de la jornada de dilluns, la decisió definitiva es va prendre a la tarda, quan l’OMS va determinar que, per raons de seguretat i garantia sanitària, el vaixell havia de ser derivat a l’arxipèlag perquè es tractava del port més proper amb les millors condicions tècniques per afrontar una emergència d’aquest calibre.
Els espanyols seran destinats a un hospital militar
La ministra de Sanitat ha detallat l’estricte dispositiu de seguretat que es desplegarà a Tenerife, subratllant que la prioritat absoluta és blindar la salut pública de l’arxipèlag. Segons ha explicat, tots els ocupants del vaixell seran avaluats a la seva arribada al port de Granadilla, però els 14 ciutadans espanyols no romandran a les illes, sinó que seran traslladats immediatament a l’Hospital Gómez Ulla a Madrid. L’elecció d’aquest centre de Defensa respon al fet que compta amb "mecanismes de seguretat d’alt nivell i característiques específiques d’aïllament" per garantir que facin una quarantena segura sense cap risc de transmissió a la població canària. Per la seva banda, els passatgers estrangers seran repatriats als seus respectius països, on quedaran sota la supervisió dels seus propis protocols nacionals.
Així mateix, García ha volgut llançar un missatge de solvència institucional davant els dubtes sorgits en les últimes hores, recordant que l’Executiu central té una àmplia experiència en la gestió d’emergències sota criteris d’evidència científica. La ministra ha insistit que el treball de seguiment ha estat constant i coordinat a tots els nivells, incloent-hi contactes directes entre el president Pedro Sánchez i el líder autonòmic Fernando Clavijo. A partir d’aquest moment, el Govern de Canàries quedarà plenament incorporat a totes les reunions tècniques i de decisió que es derivin del dispositiu per assegurar una gestió transparent i coordinada fins que la situació es doni per superada.
Els malalts greus, rumb als Països Baixos
Un factor clau per a la tranquil·litat de l’Arxipèlag ha estat la modificació del pla d’evacuació dels contagiats. Els tres pacients que presentaven símptomes i el metge del vaixell, la situació del qual va arribar a ser crítica, però ha experimentat una millora, estan sent traslladats en aquests moments des de Cap Verd directament als Països Baixos.
"El metge no es traslladarà a Espanya, sinó als Països Baixos", ha matisat García, subratllant que aquesta maniobra elimina la necessitat d’ingressos hospitalaris per hantavirus als centres de Tenerife, reduint la intervenció a l’illa a una tasca estrictament logística i de control epidemiològic.
Coordinació entre administracions
La ministra ha volgut emfatitzar la col·laboració constant amb l’executiu regional: "Jo mateixa he estat en contacte amb el president del Govern de Canàries i amb diferents ens de l’Arxipèlag". Amb aquesta decisió, el Govern d’Espanya compleix el mandat de l’OMS d’oferir un port segur, però ho fa sota un blindatge sanitari que prioritza la seguretat biològica de Tenerife en rebre un vaixell lliure de simptomatologia activa.
