VIATGE PAPAL DEL 6 AL 12 DE JUNY
El Papa Lleó XIV inclou una visita a la presó de Brians 1 de Barcelona dins de la seva visita a Espanya
Lleó XIV visitarà el Congrés, es trobarà amb Sánchez i visitarà centres per a migrants a les Canàries
El Papa visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval el matí del 10 de juny
Roberto Bécares
El papa Lleó XIV inclourà una visita a la presó de Brians 1 de Barcelona dins de la visita a Espanya que realitzarà entre el 6 de 12 de juny i que inclou parades a Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife i Gran Canària. El viatge, on el Sant Pare es reunirà amb ‘sensellar’, migrants i reclusos en un gest més que simbòlic, es produirà 15 anys després de l’última presència d’un pontífex al país, la de Benet XVI, el 2011.
«Sens dubte ens il·luminarà en el camí de l’Església a Espanya, i més amb la significació que té el Papa en aquest moment en què convergeixen situacions molt diverses que estan fent de Lleó XIV una referència en la situació actual del món; les seves paraules de trobada i de pau ens ajudaran a tots», va assenyalar Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i arquebisbe de Valladolid en la roda de premsa on es van presentar els detalls de la visita i on també van participar el cardenal José Cobo, arquebisbe de Madrid; el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona; monsenyor José Mazuelos, bisbe de les Canàries; i monsenyor Eloy Santiago, bisbe de Tenerife.
«La col·laboració amb totes les administracions ha sigut fenomenal», ha remarcat l’arquebisbe de Madrid sobre els preparatius d’un viatge que «ve a enfortir, a caminar, i a construir una societat junts».
Recepció al Palau Reial
Tot just aterrar a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pròxim dia 6 el Papa es traslladarà al Palau Reial, on els Reis d’Espanya li donaran la recepció oficial, a més de trobar-se amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic, una trobada en la qual donarà el seu primer discurs oficial.
A la tarda, visitarà el projecte solidari de Càritas de CEDIA 24 HORES a Carabanchel, on s’atenen persones ‘sensellar’ i, a les 20.30 hores, presidirà una Vigília d’Oració amb joves a Madrid a la plaça de Lima.
«La porta d’entrada del viatge és pel món de la fragilitat, dels ferits, de les víctimes. Tots els missatges els donarà des del sentit evangèlic», va assenyalar el cardenal Cobo que, preguntat sobre si el Sant Pare es reunirà amb víctimes de casos de pederàstia a l’Església, va respondre que, si es produeix aquesta trobada, això pertany a l’agenda a l’"agenda privada" del Papa, i això "es coneixerà dies després" de la visita.
L’acte central de Madrid serà la Misa i Processó del Corpus Christi del Papa a la plaça de Cibeles del dia 7, un dels esdeveniments més multitudinaris. A la tarda, després d’una trobada privada amb l ’Orde de San Agustín a la Nunciatura Apostòlica, el Pontífex acudirà al Movistar Arena de Madrid, on participarà en l’esdeveniment « Teixir xarxes amb el món de la cultura, art, economia i esport». Allà oferirà un discurs a representants culturals. La jornada acabarà amb un sopar a la Residència del Cardenal Arzobispo de Madrid.
Ja diumenge León XIV es reunirà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, a la Nunciatura Apostòlica. Posteriorment, acudirà al Congrés dels Diputats per a una trobada amb parlamentaris espanyols, després del qual visitarà la Conferència Episcopal Espanyola, on saludarà els bisbes d’Espanya i compartirà un dinar.
Preguntats sobre si temien que la visita del Papa es manipulés políticament, el president de la CEE va afirmar que això «pot passar sempre», però van recordar que tant les Taules del Congrés com del Senat van dirigir la iinvitació al Sant Pare «per unanimitat de tots els grups». «Les possibles reaccions i interpretacions no estan a la nostra mà», va dir Argüello, que va recordar que estan «a l’expectativa d ’una nova encíclica on el Papa remarcarà la centralitat de la persona».
A la tarda, a les 18.00 hores, tindrà lloc una oració a la catedral de l’ Almudena en honor a la patrona de Madrid i una hora més tard el Papa protagonitzarà una trobada multitudinària a l’Estadi Santiago Bernabéu amb la comunitat diocesana.
Vigília a l’Estadi Lluís Companys
El dimarts 9 de juny el Papa arribarà a Barcelona, on es traslladarà a la catedral de Santa Cruz i Santa Eulalia per a la pregària de l’hora i mitja i després celebrarà una vigília d’oració a l’estadi Lluís Companys, l’Olímpic de Montjuïc. Els organitzadors de l’esdeveniment han precisat que es va arribar a valorar realitzar algun tipus d’acte al Camp Nou, però a l’estar en obres no era possible, ja que s’haurien de parar almenys un mes per realitzar els preparatius.
El dimecres 10, el Papa visitarà el centre penitenciari Brians 1, on estan reclosos homes i dones i des del 2018 hi ha un mòdul mixt, en la que serà la segona visita a la presó del seu pontificat després de la de Bata, a Guinea Equatorial. Posteriorment, es traslladarà al monestir de Monserrat per a la pregària del rosari i dinarà amb la comunitat dels monjos benedictins.
Ja a la tarda Robert Prevost visitarà la parròquia de San Agustín al barri del Raval, a Barcelona, per trobar-se amb la comunitat agustina, l’ordre a què pertany i després acudirà a la Sagrada Família, on cap a les 19.00 hores tindrà lloc una cerimònia litúrgica, acte que coincidirà amb la inauguració de la torre de Jesucrist, la més alta de la basílica, amb 172,5 metres d’altura, i amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
«El Papa ve a assenyalar-nos la creu, per això el lema d’aquesta visita és ‘Alçar la mirada’», ha afirmat l’arquebisbe de Barcelona sobre la benedicció a la creu de la Sagrada Família que realitzarà el Sant Pare. «Des de la Diòcesi puc dir que hi ha una gran expectativa a Barcelona. Les seves paraules i els seus gestos estan arribant molt a la gent. És la saviesa de sant Agustí; et diu tres frases i et toca el cor. Pau desarmada i desarmant», va afirmar.
Trobada amb migrants
A les Canàries, el dia 11, el Papa mantindrà una trobada amb les associacions que s’ocupa de migració al port d’Arguineguín, a Gran Canària, lloc d’ arribada dels caiucs procedents de l’Àfrica, per trobar-se amb organitzacions i associacions que s’ocupen dels migrants.
Després participarà en la trobada amb el clergat a la catedral de Santa Ana i acabarà el dia amb una missa a l’estadi de Gran Canària.
El divendres 12 de juny acudirà al Centre d’Acollida de migrants Las Raíces, a Tenerife, on s’allotgen els més vulnerables i també a l’illa es reunirà a la plaça de Crist de la Laguna amb les diferents associacions que s’ocupen de la integració i conclourà el seu viatge a Espanya amb una missa al port de Santa Cruz.
«Les Canàries no s’ha vist compresa moltes vegades en la tasca d’acollir. La presència del Sant Pare serà una paraula d’ alè i per adonar-nos del drama migratori que vivim. Donarà llum a una realitat derivada de la globalització sobre la qual tenim tots per asseure’ns a parlar per poder solucionar-la», van dir els responsables eclasiàstics canaris.
