Mobilització docent
La patronal del lleure educatiu demana no instrumentalitzar els viatges escolars en el conflicte català
Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso
Olga Pereda
En plena mobilització docent a Catalunya per suspendre les sortides i colònies del pròxim curs fins que Educació implementi "millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic", les empreses de lleure educatiu i temps lliure han alçat la veu per defensar els campaments escolars com "un servei educatiu essencial que hauria d'estar al marge de reivindicacions alienes al sector".
Fonts d'Aneacamp (Associació Nacional d'Empreses d'Activitats i Campaments, que reuneix més de 120 entitats de tot Espanya) asseguren que donen suport al diàleg dels professionals de l'ensenyament amb el Govern, però insisteixen que les sortides no són una activitat lúdica de la qual es pugui prescindir. "Estem convençuts que el currículum educatiu d'un alumne no s'ha de limitar a l'aula. L'educació no formal genera un impacte profundament positiu en el desenvolupament físic, emocional, social i intel·lectual en totes les etapes educatives", reconeixen.
De moment, l'enfrontament dels docents amb el Govern no apunta maneres de solucionar-se a curt termini i les famílies estan més que preocupades per la possible suspensió de les sortides el pròxim curs. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, assegurava fa uns dies que el Departament no pot obligar els docents a anar de colònies. També va al·legar que la Generalitat havia fet "el que havia de fer": aprovar el pagament de 50 euros per nit, que els sindicats consideren absolutament insuficients. Els docents, mentrestant, lamenten un problema estructural i al·leguen que cap altre col·lectiu assumeix una responsabilitat de 24 hores sense un marc legal.
Des del Govern insisteixen que l'"Acord de país" signat amb UGT i CCOO "dona resposta a la majoria de les demandes del professorat" i que el que han de fer és desplegar-lo. Així que, ara com ara, la situació no té indicis de solucionar-se. La primera vaga general educativa del trimestre està prevista per al dimarts 12 de maig. Si res no canvia, la segona serà el 27 de maig i l'última el 5 de juny, a quatre dies de la selectivitat.
Beneficis
Amb el conflicte tan obert, la patronal recorda la importància de les colònies. El contacte directe amb la natura, el desenvolupament de competències que no es treballen a l'aula, l'educació en valors i la convivència respectuosa són alguns dels beneficis de les excursions, explica Aneacamp en un comunicat. També destaquen l'autonomia i el creixement personal, la companyonia i el treball en equip, el desenvolupament d'habilitats socials, el reforç de la curiositat, la imaginació i la creativitat i la consciència ambiental.
"El manteniment d'aquests viatges és clau per garantir una educació completa, moderna i de qualitat", assegura l'associació després de deixar clar que respecta les reivindicacions dels docents (ja s'hi han sumat gairebé 800 centres públics), però "sense instrumentalització". Els viatges escolars —conclouen— no han de ser utilitzats com a "mesura de pressió en conflictes laborals aliens a la nostra activitat professional".
La cancel·lació dels viatges escolars amb pernoctació posa "en greu risc l'estabilitat de les empreses, la viabilitat de les instal·lacions i els equips professionals dedicats exclusivament a la comunitat educativa i que garanteixen el funcionament correcte, la logística i la seguretat d'aquestes activitats". ANEACAMP fa una crida a la responsabilitat compartida per evitar escenaris que danyin la sostenibilitat d'un teixit empresarial que genera ocupació i cohesió social.
La patronal del lleure educatiu insta les administracions, els col·legis i els sindicats a buscar "solucions equilibrades que protegeixin el calendari de viatges escolars". I conclouen amb una crida a separar "les legítimes millores en les condicions del professorat" de la continuïtat d'"un servei essencial que les famílies demanen i que l'alumnat necessita per a la seva formació integral".
