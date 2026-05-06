Previsions astrològiques per Roser Bona del 8 al 14 de maig de 2026
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Estàs ple de noves idees. També molta intuïció, fins i tot clarividència. Podries ser poc amable amb algú de la família. T’anirà bé comptar fins a deu abans de respondre.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Vols sentir-te més jove o vital i podries començar alguna activitat o tractament que t’ajudi. Quedes amb una amistat per parlar de les vostres coses i passar-ho bé.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Pot sorgir l’opció de treballar amb un amic o crear una societat. Si ja tens feina, t’enfoques en el futur i en com millorar l’economia. Comparteixes un secret amb algú.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): La Lluna va tancant un cicle que ha estat intens, amb més feina i obligacions. Venen uns dies més tranquils per prioritzar les teves necessitats i divertir-te una mica.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Urà transita per la teva casa XI i consideres que t’has de posar al dia en diferents aspectes. Podries participar en alguna activitat grupal i també fer noves amistats.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Pot sorgir una oportunitat per flirtejar a la feina, però ho valoraràs abans de passar a l’acció. Com que ets previsor, ja estàs preparant les teves vacances d’estiu.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Podries sentir-te més mandrós que de costum. Fas una escapada a un lloc del passat i recordes altres temps. Comences una lectura que et sembla d’allò més interessant.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Amb el lent trànsit d’Urà a casa VIII, el sector econòmic enceta una etapa de novetats amb fluctuacions o sorpreses. També seran uns anys en què pots rebre una herència.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si t’agradaria tenir parella, pots conèixer algú amb un perfil alternatiu o diferent del que estàs acostumat. Et trobes amb una antiga amistat de manera sobtada i casual.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Compte amb les presses en caminar o en conduir, perquè tendiràs a anar una mica distret. En l'àmbit laboral, és temps de renovar-se i fins i tot de canviar de tipus de feina.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Amb Urà per la casa V, la teva energia es torna més vital. Bona entesa amb la gent més jove que tu. Et deixes portar per les emocions i fas alguna compra compulsiva.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Sospeses fer una reforma a la llar perquè es vegi una mica més moderna. Si habitualment parles amb algú per la xarxa, podeu convenir un dia per trobar-vos personalment.
