Ramon Lamiel, director del SCT, sobre l’AP-7: «Hi ha trams amb problemes, però no és de les vies més perilloses»
Va avançar que s’està treballant en una app exclusiva per informar sobre aquesta autopista
«El que passa a l’AP-7 a Catalunya no és comparable a res de la resta de la Península», va assegurar
David López Frías
Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT),va comparèixer en la Comissió d’Interior i Seguretat Pública per explicar les xifres de sinistralitat de Catalunya des de començament d’any, així com per referir-se a la situació de l’AP-7, l’artèria de mobilitat més important del litoral espanyol, que des que va entrar en vigor la retirada dels peatges (2021) ha vist com s’incrementen els accidents en un 40% i la mortalitat en un 13%.
«Vam fer una auditoria amb el RACC i l’AP-7 no apareix entre les vies amb més perillositat», va començar Lamiel, tot i que va reconèixer que «hi ha trams amb problemes». El director del SCT va mostrar un gràfic amb les intensitats de trànsit de la via, per demostrar que «es veu clarament que la màxima agitació de mobilitat en aquesta autopista és a Catalunya. Després un pic a valència, un altre a Alacant i un altre més baix a Múrcia. Però l’agitació de mobilitat més gran, molt interna, és a Catalunya».
Amb això va voler exposar que «el volum de mobilitat i agitació que congreguen els quilòmetres d’autopista que passen per Catalunya no tenen res a veure amb el que passa, ni a la resta de l’AP-7, ni a la resta de la Península. Això és una cosa dita pel mateix Ministeri de Transports, amb qui tenim una relació molt fluida».
«Les dades ens diuen clarament que la màxima agitació de mobilitat a l’autopista AP-7 és a Catalunya. Les dades no són comparables a cap altra part de la Península»
Camions
Respecte a l’increment del trànsit de camions i la seva implicació en els accidents greus, Lamiel va incidir en el mateix concepte: «Hem comprovat que el trànsit d’aquests vehicles pesants, entren els mateixos camions per La Jonquera que els que surten per Ulldecona. Uns 13 mil camions. Amb la gran diferència que a la Jonquera hi ha tres carrils i a les Terres de l’Ebre n’hi ha només dos».
¿Com està anant la sinistralitat a l’AP-7 el 2026? Segons Lamiel, porta una línia positiva: «Des de començament d’any s’han registrat tres víctimes mortals. Són les mateixes que les del 2019, que és l’any de referència per comparar els càlculs a tot Europa. El 2022 en vam tenir 10, que va ser l’any que va tenir l’impacte més gran per la liberalització. 4 morts el 2023, 3 el 2024, 6 el 2025 i ara hem tornat a, cosa que es diu en termes estadístics, una tornada a la mitjana».
El director del SCT va analitzar l’AP-7 per trams, assenyalant que «la sinistralitat més gran s’acumula en els trams de la zona de Barcelona, no a Girona. Els trams són del km 0 al 127 (la Jonquera a la Roca del Vallès), del 127 al 136 (fins a Granollers), del 136 al 162 (tram central del Vallès, enllaç amb la C-58 i un dels més conflictius), del 162 a 213 (de Martorell a Vilafranca del Penedès), del 213 al 265 (fins a Cambrils) i l’últim tram, del quilòmetre 265 al 345, de Cambrils a Ulldecona, que és l’únic tram on hem pogut reduir les víctimes respecte a l’any passat. Alguna cosa hauran de veure les mesures que portem implantant en aquesta zona».
Lamiel va parlar de l’alta sinistralitat en el tram central per «un problema estructural en l’enllaç amb la C-58, però ja hi ha projecte per executar i es farà l’any que ve: sortir de l’AP-7 en doble carril cap a la C-58 i estirar la B-30. Això reduirà aquest problema estructural».
Mesures per solucionar
Respecte a les mesures a impulsar per reduir la sinistralitat, la primera que va esmentar és la d’incrementar elcontrol dels 345 quilòmetres d’autopista al seu pas per Catalunya i declarar l’AP-7 una zona de control de velocitat. Ara mateix tenim 10 carros (radars) que estaven en altres vies i els hem posat a l’AP-7 per intentar tenir el control més gran possible sobre aquesta via».
En segon lloc, va recalcar «mesures per a la separació de fluxos de mobilitat entre l’AP-7 i la C-58. Hi ha un projecte de carretera pròpiament, el nostre se centrava més en els fluxos». També va parlar de consolidar mesures per evitar avançaments de camions a les Terres de l’Ebre, «amb un sistema de velocitat variable que ja s’està executant».
«Estem treballant a instal·lar un sistema de velocitat variable en 150 km d’autopista, des de Maçanet de la Selva fins al Vendrell, reforçat amb intel·ligència artificial. Esperem licitar-lo l’any vinent»
Potser les mesures més noves van ser, d’una banda, l’anunci d’«una app per llançar avisos als conductors de l’AP-7. Això ja està en marxa i adjudicat. S’està ja dissenyant i creant l’aplicació». De l’altra, «instal·lar un sistema de velocitat variable en 150 km d’autopista, des de Maçanet de la Selva fins al Vendrell, reforçat amb intel·ligència artificial. Això esperem licitar-lo l’any vinent».
Finalment va esmentar «un sistema de predicció d’ accidents en un tram de 100 o 150 quilòmetres, en un projecte que hem fet amb la Universitat Politècnica de Catalunyai va acabar ressenyant «més formació a conductors de països tercers. Han passat de 104 a 210 accidents des del 2019. Necessiten formació».
