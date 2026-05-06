Set dies sense parar
Lleó XIV es reunirà amb els Reis i Pedro Sánchez i, previsiblement, presidirà una sessió de les Corts. També mantindrà trobades amb persones sense sostre i migrants.
Irene Savio
Encara no hi ha tanques ni talls de trànsit, ni aquesta coreografia de cotxes oficials que converteix les ciutats en una altra cosa. Però la visita del papa Lleó XIV a Espanya ja es comença a notar: trucades, reserves, nervis en despatxos i sagristies. El programa, pel que se sap fins ara, es presenta com una barreja d’itinerari clàssic i ajust fi als temps, amb tres escenaris principals: Madrid com a centre institucional, Barcelona com a aparador religiós i les Canàries com a frontera. Tot en set dies.
El viatge començarà dissabte 6 de juny amb el vol des de Roma a Madrid. Amb l’arribada a Barajas, hi haurà l’habitual: rebuda, protocol i fotos. Després, la parada a la Zarzuela amb els Reis i, si res canvia, amb el president del Govern, Pedro Sánchez. Fins aquí, el que és previsible. Després començarà el menys automàtic. A la tarda, el Papa anirà a Carabanchel, al projecte CEDIA, una d’aquestes iniciatives que fa dècades que funciona sense soroll, amb persones sense llar, sostingudes per parròquies que rares vegades estan en el focus. Tret de canvis d’últim moment, aquest contrast –palau i perifèria– donarà pas a una vigília amb joves al passeig de la Castellana, previst com a últim acte del dia.
El diumenge 7, festivitat del Corpus Christi, serà el gran dia litúrgic a la capital: missa a la plaça de Cibeles i processó posterior. A la tarda, canvi de registre: trobada amb el món de la cultura i la societat civil al Movistar Arena, un format que en viatges recents ha servit per obrir debats més enllà de l’àmbit estrictament religiós. Això obre, també, a possibles sorpreses.
El dilluns 8 concentra el nucli polític i eclesial del viatge. Lleó XIV té previst intervenir a les Corts Generals, un gest inèdit: seria el primer Papa a dirigir-se en sessió conjunta al Parlament espanyol en qualitat de cap d’Estat. Després arribarà l’agenda interna: bisbes, sacerdots i seminaristes. I a la tarda, una espècie de marató de gestos: primer, ofrena a la catedral de l’Almudena; després, trobada amb laics a l’Estadi Santiago Bernabéu. També s’estudia una possible visita al monestir de San Lorenzo d’El Escorial. Tot bastant comprimit.
Gran tema global
El dijous 11 arribarà el vol a les Canàries i una agenda centrada en la migració, un dels grans temes globals del nostre temps. El que es considera, tot i que encara no oficialment, és una possible trobada al moll d’Arguineguín amb els que treballen a primera línia amb migrants, a més d’una reunió amb la diòcesi a la catedral de Santa Ana i una missa multitudinària a l’estadi de Gran Canària. El divendres 12 seguirà aquesta mateixa línia: visita a un centre d’acolliment a Las Raíces i comiat a Santa Cruz de Tenerife. Després arribarà la tornada a Roma i la roda de premsa final.
