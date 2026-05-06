Conflicte laboral
Els sindicats emplacen Niubó a una reunió urgent per renegociar el pacte educatiu: "Sense acord, no acabem el curs"
Ustec assegura que les vagues només es desconvocaran si s'arriba a un acord que "resolgui necessitats"
La portaveu d'Ustec, Iolanda Segura, ha instat aquest dimecres la consellera d'Educació, Esther Niubó, a convocar "com més aviat millor" els sindicats que donen suport a les vagues contra l'acord educatiu segellat amb CCOO i UGT. Les escoles catalanes faran cinc dies de vaga entre maig i juny: hi haurà 17 aturades distribuïdes per zones i dies. L'objectiu de la reunió que ha demanat Ustec, central majoritària, és reobrir les negociacions i millorar el pacte, informa Efe.
Així ho ha manifestat Segura a la premsa, que ha convocat davant el Consorci d'Educació de Barcelona per donar el tret de sortida al nou calendari de protestes, organitzat juntament amb Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT i la Intersindical. Segura ha recollit les paraules de Niubó aquest dimecres "dient que està disposada a seure a negociar i poder arribar a un acord millor" perquè assegura que "fins ara no ha estat així".
Cicle de vagues
Ha destacat que una eventual convocatòria de la consellera per renegociar el pacte no implicaria la retirada del nou cicle de vagues, que dona continuïtat a les organitzades entre els dies 16 i 20 de març a tot el territori i que, en aquesta ocasió, consta de tres jornades d'aturada a tot Catalunya —els dies 12 i 27 de maig, així com el 5 de juny— i 12 més que es faran per territoris.
En aquest escenari, ha explicat Segura, les vagues només es desconvocarien "si s'arriba a un acord que resolgui necessitats o que posi un punt de partida en la resolució d'aquestes", i sempre que el col·lectiu docent així ho avali.
Aquest dimecres, Niubó ha mostrat la seva predisposició a negociar amb els sindicats que han convocat les vagues educatives, tot i que ha insistit que la voluntat del departament és desplegar l'acord, del qual sosté que reverteix anys de "desinversions" i que donarà els seus fruits en els pròxims quatre anys.
Acció de protesta
Per escenificar l'inici de les noves vagues, una vintena de representants sindicals han accedit al Consorci d'Educació de Barcelona al crit de "sense acord, no acabem el curs" i amb banderes de les entitats que representen. Així mateix, han enganxat missatges reivindicatius a l'edifici, amb consignes com "jo faré vaga" o "apugem els salaris, abaixem les ràtios".
Segons els sindicats, aquestes accions es replicaran en diferents punts de la geografia catalana, mentre que aquest dijous se celebrarà la primera de les dues protestes previstes per al col·lectiu docent del 0-3.
Per la seva banda, el portaveu d'Aspepc-sps, Andreu Navarra, ha assegurat que Niubó "menteix" quan afirma que sense pressupostos autonòmics no es poden millorar més les condicions del col·lectiu docent, al·legant que hi ha una "ampliació de crèdits" però que, per al Govern, "hi ha altres prioritats". "No pot ser que se signi un acord amb sindicats minoritaris i s'enroquin durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país", ha criticat.
La secretària general de CGT Ensenyament, Ingrid Chavarria, ha ressaltat que aquestes noves protestes estan dirigides a "tots els col·lectius que treballen als centres" i no només als docents. "Demanem a la consellera, al departament, al PSC, que és hegemònic a tot arreu, que seguin a negociar. Això no s'atura, va més enllà dels sindicats", ha subratllat.
Per part de la Intersindical, Laia Fonts ha remarcat que els sindicats estan disposats a "continuar plantant cara" en aquest nou cicle de vagues. "Lamentem profundament l'energia que està destinant aquest Govern i aquesta consellera en propaganda contra nosaltres, quan el que hauria d'estar fent és dedicar energia a seure amb el comitè de vaga", ha conclòs.
