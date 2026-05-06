Sud-àfrica confirma els dos contagis d'hantavirus: un infectat va morir i l'altre està hospitalitzat

El creuer MV Hondius, en el qual s'han registrat diversos casos d'hantavirus. / AFP

Les autoritats de Sud-àfrica han confirmat aquest dimarts que dos passatgers del creuer MV Hondius contagiats van ser desembarcats a Johannesburg. Un d'aquests viatgers és un dels tres morts per la infecció, mentre que l'altre continua hospitalitzat.

"Les proves preliminars mostren que, efectivament, es tracta de la soca dels Andes", va declarar el ministre de Salut de Sud-àfrica, Aaron Motsoaledi. "I resulta que és l'única soca de les 38 conegudes que es pot transmetre d'una persona a una altra", va afegir.

El creuer es dirigeix en aquests moments a Canàries, concretament a Tenerife, després que diverses persones contagiades ja fossin evacuades als Països Baixos i Alemanya, mentre que el metge de l'embarcació, en estat greu, serà traslladat a l'Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. A la mateixa illa està previst que atraqui el creuer d'aquí a unes hores després de diverses informacions contradictòries entre el Govern central i l'OMS i una esbroncada política entre l'Executiu canari i el Ministeri de Sanitat.

