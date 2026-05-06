El sudoku de les ZBE
La defensa del medi ambient genera amplis consensos; les seves polítiques pràctiques, no
Joan López Alegre
L es zones de baixes emissions (ZBE) arriben ja a gairebé tots els municipis metropolitans, ara és el torn per als seus habitants. El galimaties i la confusió pot fins i tot amb aquells més conscienciats amb la lluita contra la contaminació ambiental.
No hi ha dubte que el raonable hauria sigut que els 36 municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) haguessin consensuat un calendari i unes normes comunes... per algun motiu, no ha pogut ser. Els alcaldes metropolitans han perdut una oportunitat de justificar els gairebé 3.000 milions de pressupost d’aquest ens.
Moure’s com un vulgui, quan vulgui, amb el mitjà que vulgui i on li sembli oportú és llibertat personal i necessitat social i econòmica. Gairebé ningú dubta de la necessitat de posar límit a les emissions i de tenir una qualitat de l’aire raonable però el caos de Rodalies, la saturació de l’AP-7, la insuficiència de les línies de bus interurbà, el retard en l’execució d’infraestructures, la demora de sis mesos per obtenir el carnet de conduir i les normes dispars sobre les ZBE converteixen la mobilitat en un impossible.
Les ZBE limiten la tipologia de vehicles que poden accedir al centre d’un municipi i això succeeix alhora que envelleix el parc mòbil. Avui, la vida mitjana d’un automòbil és de 14 anys, el doble que fa 20 anys. La no renovació del parc mòbil reflecteix el canvi de prioritats de la societat i també l’increment del cost de la vida per sobre dels ingressos.
Conversions en zona de vianants.
En l’últim terç del segle XX, la conversió en zona de vianants dels centres de les ciutats va ser un camp de batalla guanyat pels pacificadors. La mala planificació i diversitat de normes de les ZBE és una oportunitat perduda de fer un altre pas, després del consens generat pels avantatges de la conversió en zona de vianants. Gairebé ningú sap avui si procedint d’un municipi sense ZBE pot accedir a cap altre que ho tingui implantat. Tampoc se sap quins municipis implanten les ZBE amb períodes transitoris i quins no... I la mesura, per a molts, és un maldecap, al veure’s obligats a comprar un vehicle nou adaptat a la normativa de les ZBE.
La UE no escapa de l’embolic dels municipis metropolitans de Barcelona. També ha fet un pas endavant i un altre enrere en matèria de fabricació de vehicles impulsats per energies fòssils, fixant primer una data per a la seva extinció i després canviant d’opinió.
La defensa del medi ambient genera amplis consensos; les seves polítiques pràctiques, com la implantació de les ZBE o les taxes d’escombraries, no. Els alcaldes són tan conscients que això enerva els veïns que la majoria activen les ZBE però ho fan amb períodes transitoris que van més enllà del maig del 2027, data de les pròximes municipals.
