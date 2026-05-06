"Volem tornar a casa, tenim famílies"
Un total de 14 espanyols són a bord del vaixell que es disposava a recórrer el "final del món" i ha acabat confinat per un brot d’hantavirus. Actualment, hi ha prou subministraments al vaixell, amb reserves d’aigua, menjar i altres articles bàsics.
Beatriz Pérez
L’oceanògrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez és una de les 14 persones espanyoles que viatgen en el creuer MV Hondius en el qual s’ha declarat un brot d’hantavirus que ha causat tres morts durant la seva travessia per l’Atlàntic Sud. Entre els 14 espanyols que estan confinats en aquest creuer hi ha també un gallec i cinc catalans, que no tenen símptomes i es troben "bé", segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat). En total, hi ha 147 persones a bord.
L’oceanògrafa, amb una vasta trajectòria internacional, forma part de la tripulació del vaixell i duia a terme tasques de recerca a bord. La investigadora, llicenciada en Ciències del Mar per una universitat valenciana i doctora en Oceanografia Física per la Universitat Victòria de Wellington, a Nova Zelanda, fa anys que treballa com a "exploradora polar" i "entrenadora d’alt rendiment". Abans de doctorar-se, va participar en les edicions del 2007 i 2010, celebrades a la ciutat de València, de l’America’s Cup –amb el Luna Rossa i el BMW Oracle– recopilant dades meteorològiques.
L’expedició, que costa entre 15.000 i 24.000 euros i acostuma a estar formada per aficionats a la naturalesa de mitjana edat i alt poder adquisitiu, prometia recórrer la fi del món –de fet, havia navegat per les costes de l’Antàrtida i diverses illes de l’oceà Atlàntic, com Tristan da Cunha i Santa Helena–, però ha quedat confinada en aigües de Cap Verd a causa del virus. Enmig d’aquesta incertesa, un dels passatgers, de nacionalitat britànica, ha decidit posar rostre al drama que es viu a bord. "Volem tornar a casa", diu el creador de contingut de viatges Jake Rosmarin en un vídeo en les xarxes socials en què transmet la por, el cansament i la preocupació dels que es mantenen al vaixell esperant una solució.
El Ministeri de Sanitat va demanar ahir evacuar a Cap Verd, a les aigües del qual es manté el creuer, els passatgers amb hantavirus, cosa que evitaria la seva escala a les Canàries tret de nous contagis durant el viatge. El nombre de possibles persones infectades s’eleva a set. Ja hi ha tres morts pel brot, una passatger es troba en estat crític i tres persones més presenten símptomes lleus. Els experts asseguren que el virus pot començar amb febre, esgarrifances, dolors musculars i, en ocasions, mal de cap.
En el vídeo, penjat a Instagram, el passatger Jake Rosmarin demana empatia i recorda que els passatgers i tripulants no són únicament part d’una notícia internacional. "No som només titulars, som persones, persones amb famílies, amb les nostres vides, amb gent esperant-nos a casa", afirma.
El creador de contingut explica que la part més difícil de la situació és la falta de certeses. "Hi ha molta incertesa i aquesta és la part més difícil. Tot el que volem ara és sentir-nos segurs, tenir claredat i tornar a casa", assenyala en el missatge difós des del vaixell.
Dels 147 ocupants de l’embarcació, 88 són passatgers i 59 són membres de la tripulació. En total hi ha 23 nacionalitats. A tots se’ls ha demanat, en la mesura possible, que es mantinguin a les cabines, que evitin interaccions socials i que mantinguin una distància física mínima. Ara per ara hi ha prou subministraments, amb reserves d’aigua, menjar i altres articles bàsics.
