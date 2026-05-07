Efecte Papa. Conseqüències econòmiques
Augmenten les reserves hoteleres per a aquells dies
María Jesús Ibáñez
La visita a Espanya del papa Lleó XIV ja s’està notant en la demanda hotelera de les ciutats que formen part de la ruta: a Madrid, primera parada del Pontífex, les reserves han augmentat un 43,8% per als dies entre el 6 i 8 de juny. A Barcelona, on recalarà els dies 9 i 10, les peticions s’han incrementat un 21,9%. Les dades, que van ser facilitades ahir per la plataforma de captació d’hostes i gestió d’ingressos hotelers SiteMinder, s’obtenen de la comparació de les estades dels dies en què el Papa visitarà cada ciutat amb les mateixes dates de l’any passat.
A Madrid, l’augment de l’ocupació hotelera ha suposat, a més, una pujada en la tarifa mitjana diària, que arriba als 281 euros, un 8,3% més que en el mateix període del 2025. A Barcelona, en canvi, tot i que les reserves han pujat, els preus ha registrat una baixada del 6,1%, fins als 339 euros de mitjana.
En el cas de les Canàries, l’impacte de la visita, prevista per al 12 de juny, ha suposat un augment de les reserves del 34,2%. Aquí també s’apuja la tarifa mitjana diària en un 12,4%, que passa dels 164 euros del 2025 als 185 euros d’ara. Els viatgers han ampliat l’antelació de les reserves en un 17,2%, cosa que reflecteix una planificació més gran davant un esdeveniment de rellevància, com ja va passar amb la visita de Benet XVI el 2011.
