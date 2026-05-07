Conflicte a l’escola catalana
Calendari de la vaga de professors: totes les dates convocades a Barcelona i la resta de Catalunya
El cicle de vagues inclou tres vagues generals, el dimarts 12 de maig, el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny, i dues vagues més per territori
El Periódico
Aquest dijous, 7 de maig, la vaga del 0-3, a la qual està convocat el personal tant d’escoles bressol públiques com privades, serà la primera dels 17 dies d’aturades educatives convocades durant aquest últim trimestre de curs.
El cicle de vagues inclou tres vagues generals, tant a primària com a secundària, per a tot el territori: el dimarts, 12 de maig; el dimecres, 27 de maig i el divendres, 5 de juny.
Per territoris
A més d’aquests tres dies de vaga general, hi haurà dos dies de vagues per serveis territorials. En el cas de Barcelona, aquestes vagues seran el dilluns 18 de maig i el dimarts 2 de juny.
En el cas del Baix Llobregat i el Penedès, seran el dimecres 13 de maig i el divendres 29 de maig.
En el cas de Girona i la Catalunya Central, seran el dijous 14 de maig i el dilluns 1 de juny.
A Lleida, Alt Pirineu i Aran seran els dies 15 de maig i 4 de juny.
A Tarragona i les Terres de l'Ebre seran el 21 de maig i el 3 de juny.
Al Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental seran els dies 19 de maig i 28 de maig.
A més d’aquest dijous, 7 de maig, hi ha convocada una segona vaga per al 0-3 el dimecres, 20 de maig.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona