ALERTA sanitària
El creuer amb el brot d’hantavirus serà evacuat dilluns a les Canàries
La ministra de Sanitat, Mónica García, confirma que els viatgers espanyols es mantindran en quarantena i els estrangers seran directament traslladats als seus països d’origen evitant que tinguin contacte amb la població local.
Els viatgers espanyols seran portats amb avió a l’hospital Gómez Ulla de Madrid
Nieves Salinas
Els 14 espanyols que viatgen en el creuer MV Hondius arribaran a les Canàries diumenge i, després de passar una primera avaluació juntament amb els passatgers estrangers, seran traslladats en un avió militar medicalitzat a Madrid, a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UAAN) de l’Hospital Gómez Ulla, on seguiran una quarantena amb una durada per determinar.
En el cas dels passatgers asimptomàtics, la quarantena es farà amb el consentiment de cada persona. La unitat dona servei a la Sanitat Militar i a la Xarxa d’Hospitals d’Atenció a Malalties Infeccioses d’Alt Risc. Sanitat ha informat que el vaixell ja ha sortit de Cap Verd i que la travessia durarà 3 dies i 12 hores. L’evacuació del passatge està prevista per a dilluns. Mentrestant, les autoritats sanitàries segueixen el rastre d’una vintena de passatgers que van baixar del vaixell en una illa de l’Atlàntic abans d’arribar a destinació.
Els detalls de l’evacuació els va facilitar ahir la ministra de Sanitat, Mónica García, que va comparèixer en roda de premsa amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de la reunió de seguiment que va presidir Pedro Sánchez per atendre la sol·licitud de l’OMS al Govern per acollir l’MV Hondius a les illes Canàries, "en compliment del dret internacional i l’esperit humanitari", van assenyalar.
El brot detectat a bord del vaixell ja ha causat tres morts i cinc infectats més. L’últim cas confirmat per l’OMS, un suís que es manté ingressat a Zuric, ha activat el rastreig dels seus contactes, ja que va deixar el creuer a finals d’abril a Santa Elena sense símptomes, juntament amb 20 passatgers més, que també estan sent buscats. De moment, un francès que va viatjar amb avió amb el turista suís és el primer cas sospitós de contagi fora del vaixell.
Els tres casos simptomàtics –entre ells el metge del vaixell– han sigut evacuats als Països Baixos. Aquest trasllat ha augmentat el disgust del Govern canari, que s’havia mostrat contrari a rebre el vaixell. El cas és que un jet medicalitzat amb dos dels pacients a bord va parar ahir a les 16.30 a les Canàries després de patir una ruptura de la bombolla d’aïllament. L’escala estava prevista a Marràqueix, on s’havia de proveir, però l’aparell no va arribar a entrar a l’espai aeri marroquí per la negativa de les autoritats del país i finalment va ser desviat a Gran Canària. La Delegació del Govern canari assegura que a la tripulació li van posar com a condició que ningú pugés ni baixés de l’avió, requisit que diu que s’ha respectat. Estava previst que l’avió fes una altra escala a Màlaga.
El creuer, que atracarà a Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), un port amb "poca activitat", va sortir d’Ushuaia (Argentina) el 20 de març amb 147 persones (88 passatgers i 59 tripulants) de 23 nacionalitats. Els ciutadans espanyols seran traslladats a Madrid, però la resta de passatgers que arribaran al port de Tenerife seran evacuats als seus països d’origen "mitjançant un mecanisme europeu de protecció civil", va informar Grande-Marlaska. Sanitat, Protecció Civil, Emergències i el Govern de les Canàries celebraran dues reunions cada dia per avaluar l’evolució del dispositiu i l’alerta sanitària.
La ministra García va assenyalar que el dispositiu distingeix entre els casos simptomàtics i els passatgers considerats contactes estrets sense símptomes. Els primers no viatjaran a les Canàries. De fet, han sigut evacuats des de Cap Verd mitjançant aeronaus medicalitzades cap a unitats hospitalàries d’alt aïllament per rebre una atenció especialitzada.
El desembarcament
Les persones que continuen rumb a les Canàries són contactes estrets o passatgers sense símptomes. El desembarcament es farà mitjançant circuits sanitaris controlats, amb trasllat directe des del port fins a l’aeroport i posterior retorn als seus països d’origen, evitant en tot moment el trànsit per espais oberts a la població.
"L’evacuació es farà amb totes les garanties de seguretat necessàries" per evitar que hi hagi més contagis, va afegir la ministra. S’habilitaran espais especials per efectuar l’atenció mèdica dels passatgers i traslladar-los. Segons va explicar la ministra, els passatgers estrangers no faran quarantena a Espanya, excepte si presenten símptomes. "Si no tenen cap situació clínica que ho impedeixi, seran repatriats als seus països i allà seguiran el que ordenin les autoritats sanitàries", va afegir.
García va recordar que va ser l’OMS qui va sol·licitar a Espanya l’acollida del creuer, cosa que ha acceptat per motius morals i legals. "Espanya té capacitat per atendre totes les persones i tenim totes les garanties per mantenir la protecció de la salut pública com ens mereixem", va assenyalar García, que també va assegurar que el procés "no representarà cap risc per a la població canària".
La ministra va explicar que, en el cas dels pacients espanyols, una vegada avaluats i examinats a les Canàries, seran traslladats amb avió militar a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), des d’on aniran al Gómez Ulla i seran atesos amb tots els protocols necessaris. La titular de Sanitat va aclarir que el centre madrileny és un hospital de Defensa "que té mecanismes de seguretat i unitats UAAN per poder aïllar aquestes persones". En tot el territori espanyol hi ha 16 places d’aquest tipus, i n’hi ha vuit que són al Gómez Ulla i una a les Canàries, que està sent preparada per si fa falta.
Les autoritats sanitàries encara no han determinat quant temps durarà la quarantena. "En principi haurien de ser 45 dies, però veurem com s’ajusta i quina data d’inici s’estableix", va explicar el secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández.
La ministra va indicar que volen ser "especialment curosos i adoptar les mesures necessàries de salut pública en cas que una persona sigui simptomàtica perquè no pugui transmetre el virus a ningú més". També va assegurar que s’ha mantingut una coordinació permanent entre totes les administracions i institucions que hi estan implicades.
