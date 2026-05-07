Alerta sanitària
El creuer de l’hantavirus no atracarà a Tenerife, els passatgers seran avaluats a bord i l’evacuació serà en llanxa
"En cap cas els passatgers sortiran del vaixell fins que l’aeronau no sigui a l’aeroport i es farà amb totes les garanties", afirma el president canari
Nieves Salinas
El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha explicat que el creuer afectat per un brot d’hantavirus no atracarà al port de Granadilla (Tenerife), sinó que només fondejarà, per la qual cosa no tocarà la costa canària. Els passatgers seran desplaçats en llanxes per al seu trasllat posterior a l’aeroport. Segons ha explicat Sanitat, l’estada a les Canàries "serà la mínima imprescindible des del punt de vista sanitari i logístic". "Els passatgers seran evacuats dins del mateix vaixell —han afegit— i només desembarcaran per al seu trasllat o repatriació amb equips de protecció, un operatiu sanitari específic i sense contacte amb la població".
Els detalls de l’operatiu s’han comunicat a la sortida de la reunió que ha mantingut Clavijo amb la ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, per analitzar la situació i el procediment que cal seguir amb els passatgers del "MV Hondius" que arribaran a les Canàries, per al seu control i trasllat posterior a Madrid, en el cas dels 14 espanyols, i als seus països d’origen, en el cas de la resta del passatge.
Des de Sanitat assenyalen que el fondeig del vaixell és una opció que ja es contemplava per les característiques tècniques del port, que no està preparat per al desembarcament de persones.
Amb EPI
"El vaixell en cap cas atracarà, només fondejarà, amb la qual cosa creiem que és una molt bona notícia perquè els vectors de possible contagi i de risc disminueixen, i per tant l’evacuació d’aquests passatgers es farà amb una llanxa o nau nodrissa que pugui anar a recollir-los, traslladar-los i portar-los a l’aeroport", ha assegurat Clavijo a la sortida de la trobada celebrada al Ministeri de Sanitat.
"En cap cas els passatgers sortiran del vaixell fins que l’aeronau no sigui a l’aeroport i es farà amb totes les garanties", ha incidit el president canari, que ha assenyalat que s’utilitzaran equips de protecció individual "per evitar qualsevol tipus de contagi i transmissió".
A més, el president canari ha reclamat que el vaixell "estigui el mínim temps possible" fondejat, per la qual cosa, si "no té cap tripulant que necessiti atenció mèdica, automàticament des que es produeixi el desembarcament de tots els passatgers i els seus trasllats als seus països, que continuï cap als Països Baixos".
Deure moral
Clavijo ha insistit en el seu desacord amb el fet que el vaixell hagi sortit de les costes de Cap Verd en direcció a les Canàries i ha lamentat que en la trobada no li hagin donat "l’informe en què Cap Verd es negava a l’atenció, ni tampoc la petició de l’Organització Mundial de la Salut" perquè el creuer navegués fins al port de Granadilla.
"La ministra ha transmès que és una decisió del Govern d’Espanya, prèvia petició de l’Organització Mundial de la Salut, que era un deure ètic i moral i que, per tant, assumia que el Govern d’Espanya havia pres aquesta decisió; nosaltres no hi estem conformes, però és competència del Govern d’Espanya i, per tant, no podem fer res", ha afegit.
En la trobada, que ha qualificat de "necessària", Clavijo ha demanat al Govern que li vagi transmetent tota la informació sobre l’avaluació de la salut dels passatgers al llarg de la travessia, "per poder anar veient si algun passatger mostra símptomes o si estan en perfecte estat".
Crida a la responsabilitat
Per la seva banda, els ministres García i Torres han manifestat el seu compromís perquè els trasllats s’efectuïn amb les màximes garanties per als malalts i per a la població.
Mónica García ha destacat "la necessitat d’actuar des de la responsabilitat institucional". "En una situació de salut pública com aquesta, la coordinació i la confiança entre institucions formen part de la resposta sanitària", ha asseverat la responsable de Sanitat, que ha fet una crida a la responsabilitat.
Aquest dimarts hi ha previstes dues reunions tècniques més entre els ministeris de Sanitat i Interior amb el Govern de les Canàries, que formen part de les set reunions de coordinació que avui el Govern d’Espanya mantindrà amb les delegacions del Govern i, a escala europea, amb els responsables de la seguretat sanitària i Protecció Civil de la UE.
