Els epidemiòlegs veuen "impossible" una pandèmia
L’índex de reproducció del virus de l’hantavirus és molt inferior al del coronavirus, cosa que dificulta que es propagui.
Beatriz Pérez
"És, sobretot, un brot epidèmic mediàtic amb l’agreujant que té lloc a l’interior d’un creuer que portava a terme una ruta llarga", assenyala a EL PERIÓDICO l’epidemiòleg Joan Caylà, quant a la crisi d’hantavirus que està tenint lloc al barco MV Hondius, amb 147 passatgers, que es manté en aigües de Cap Verd i que dilluns serà evacuat a les Canàries. Caylà considera "impossible" que hi hagi una pandèmia.
Caylà assenyala que la variant dels Andes de l’hantavirus –que és la que ha generat el brot al creuer i que té la particularitat que es transmet entre humans– es va descriure per primera vegada fa sis anys en un article a The New England Journal of Medicine. "Aquest article va descriure un brot a l’Argentina i es va veure que hi havia transmissió de persona a persona. Fins ara s’entenia que la transmissió del virus es produïa a través de la inhalació d’orina de ratolins, una cosa que passava en condicions d’higiene molt dolentes".
Aquest brot de l’Argentina va demostrar que un primer cas adquirit via ratolins havia infectat contactes estrets. "Això, dins d’un barco, és molt fàcil perquè la gent es troba en espais reduïts", explica Caylà, que precisa que el període d’incubació pot ser "de dues a sis setmanes". "Els dos primers casos que van morir havien estat prèviament a Amèrica del Sud, inclosa l’Argentina. Van agafar el barco l’1 d’abril. La hipòtesi és que la parella [morts tots dos] podria haver-se infectat abans i haver començat a tenir símptomes sobre el dia 6. És possible que fins al 28 d’abril es contagiessin tots els casos", assenyala Caylà.
Evacuació aèria
Aquest epidemiòleg veu amb bons ulls que, tot i que el país més pròxim ara mateix és Cap Verd, les persones amb símptomes siguin evacuades als seus països per via aèria. "La infraestructura sanitària de Cap Verd és molt limitada. Tardaran tres dies a arribar a les Canàries. No s’ha d’esperar perquè es pot complicar molt la cosa, la gent que tingui símptomes ha de ser evacuada als seus països. Les Canàries tenen una bona infraestructura sanitària, amb llits d’uci i unitats especialitzades en infeccions d’aquest tipus", diu.
Caylà precisa que "ara per ara no es pot assegurar que els 147 passatgers hagin de fer quarantena. La investigació dins del barco, sobre el terreny, podrà concloure qui s’haurà de confinar". Tot i així, l’epidemiòleg assegura que el virus no comporta "risc" per a la població general. "És impossible que es produeixi una pandèmia a partir d’això. Hi haurà menys infectats que en el brot de l’Argentina i aquí els casos i contactes no tindran interacció amb la població", afirma.
Caylà assenyala que el contagi d’hantavirus "no és tan fàcil" com el de la Covid. "L’índex de reproducció del coronavirus era de 15 o 20. El de l’hantavirus és de dos en una situació no controlada. En un contagiat en pot infectar dos, però en una situació controlada, menys d’un".
