El periple del Pontífex
El Govern i l’Església culminen amb la visita del Papa una legislatura de pactes
La relació ha sigut per moments conflictiva, des de Cuelgamuros fins a la pederàstia, però els esculls s’han superat gràcies a la mediació del Vaticà
En la legislatura passada es va acordar equiparar fiscalment l’Església i altres entitats sense ànim de lucre
Iván Gil
Les relacions entre el Govern central i l’Església durant aquesta legislatura han estat marcades per tenses negociacions i alguns dels principals acords assolits han necessitat la mediació directa del Vaticà. El balanç final es tradueix en grans pactes, que van des de la resignificació de Cuelgamuros i l’assumpció per part de l’Església de les reparacions a les víctimes d’abusos en el seu si, fins a l’equiparació del règim fiscal de l’Església al d’altres entitats sense ànim de lucre i la reversió d’immatriculacions mal fetes.
Un camí en què s’han produït xocs, resistències i algunes amenaces creuades en els quals les dues parts han hagut d’acabar cedint en les seves pretensions de màxims per desbloquejar aquestes carpetes i apaivagar una relació per moments conflictiva. Una legislatura de pactes, a tall de desminatge diplomàtic, que tindrà el seu punt culminant amb el viatge del Papa a Espanya.
Com a "esdeveniment de gran transcendència institucional, social i cultural", l’encarregat de relacions amb l’Església, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, es va reunir aquest dimarts a la Moncloa amb el nunci apostòlic a Espanya, monsenyor Piero Pioppo, per tancar els serrells organitzatius i institucionals de la visita de Lleó XIV. Bolaños ha cultivat una estreta relació amb el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, i al seu departament es va celebrar la seva continuïtat en el lloc després de la mort del papa Francesc. Coneixia les carpetes i Bolaños va negociar directament amb ell per llimar resistències de la Conferència Episcopal.
El Valle de los Caídos
Bolaños va empènyer així en una reunió al Vaticà l’acord de Cuelgamuros, abans conegut com a Valle de los Caídos, per transformar-lo en un lloc de memòria democràtica. Un acord a canvi de no expulsar els monjos benedictins i de no dessacralitzar el monument franquista. Sobre aquesta carpeta només queden per perfilar els últims serrells, amb el canvi de titularitat com a últim pas legal del procés.
El Govern preveu aprovar abans que acabi l’any un reial decret per dotar d’un nou marc jurídic la vall de Cuelgamuros, segons s’inclou en el Pla Anual Normatiu 2026. De manera paral·lela, es continua avançant en el projecte de construcció d’un memorial, inspirant-se en intervencions com les del Memorial a l’Holocaust de Berlín, tot i que l’inici de les obres no està previst com a mínim fins a inicis del 2027.
El reial decret és condició necessària per fer efectiva l’extinció de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos i definir així el canvi de titularitat o regles d’ús. El text haurà d’encaixar una nova arquitectura institucional definint qui gestiona el nou Cuelgamuros, les seves competències o ordenar el règim patrimonial. El projecte guanyador per a la resignificació de Cuelgamuros –La Base i la Cruz– té fins a finals de juliol per redactar el projecte d’execució. A partir d’aquí, s’apunta la licitació de les obres a finals d’any o principis del que ve.
El 30 de març, el Govern i l’Església van firmar el protocol per crear l’òrgan mixt encarregat d’indemnitzar econòmicament o reparar les víctimes de pederàstia. La pressió del Vaticà sobre la Conferència Episcopal ja va ser fonamental per forçar el conveni i després ho va ser també per firmar el protocol. El ministre de Presidència i Justícia va reconèixer que hi va haver converses amb Roma fins als últims dies i per això manifestava el seu agraïment a la Santa Seu per "l’impuls que ha donat a aquest acord i que s’hagi pogut firmar".
L’acord va venir precedit de xocs públics, amb el president dels bisbes, Luis Argüello, arribant a advocar en una entrevista per un canvi de Govern a través d’"una qüestió de confiança, una moció de censura o donar la paraula als ciutadans". Pedro Sánchez el va acusar d’interferència política. Bolaños va anar un pas més enllà recriminant-lo per carta i deduint el seu interès per un Govern de PP i Vox perquè "no han mostrat cap mena d’interès en les víctimes d’abusos".
Finalment, es va poder desbloquejar l’acord i es va culminar el mes d’abril amb la creació de l’Oficina per al Reconeixement i la Reparació dels Abusos Sexuals en l’àmbit de l’Església catòlica. L’Executiu central va cedir en l’exempció de l’IRPF que havia sigut reclamada per la Conferència Episcopal. "El sistema fiscal no pot ser aliè a aquesta sensibilitat", va justificar el ministre d’Hisenda, Arcadi España, després de defensar l’acord "històric" de reparació a les víctimes, encara que "no hi ha diners que puguin curar aquestes profundes ferides".
Fiscalitat
Fruit del diàleg amb el Vaticà, a l’Executiu central celebren altres "acords històrics" que han pogut resoldre assumptes que han estat pendents durant dècades. A més de la resignificació de la vall de Cuelgamuros, es va acordar al final de la passada legislatura, el 2023, l’equiparació del règim fiscal de l’Església al d’altres entitats sense ànim de lucre sota el principi de "no privilegi i no discriminació". Així mateix, es va portar a terme la reversió d’immatriculacions mal realitzades.
