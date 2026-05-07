La mare del nadó maltractat va buscar a Google "la meva parella no tracta bé el meu fill"
El tribunal, que ha decretat la llibertat per a la dona, assenyala que "era coneixedora de la situació", però que la investigació ha de determinar "fins a quin punt"
En canvi, considera que hi ha indicis "sòlids" contra el pare i que existeix el risc que aquest pugui "contaminar" els testimonis
J. G. Albalat
L’Audiència de Barcelona ha decidit mantenir a la presó el pare acusat de maltractar el seu nadó perquè hi ha "indicis sòlids" contra ell i, en canvi, ha deixat en llibertat la mare, tot i que no era aliena a la situació. Tant ella com l’home van ingressar a la presó el 20 de març, quatre dies després que el petit ingressés amb lesions greus a l’Hospital Vall d'Hebron. Els progenitors del menor van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra el 18 de març, un cop Vall d'Hebron va activar el protocol després de comprovar-se les greus lesions que patia —als genitals, cames, costelles, anus i cap—.
Els fiscals Félix Martín i Elisabet Jiménez van sol·licitar aquest dimarts que tant la mare com el pare continuessin empresonats, davant el risc de fugida, la possible reiteració delictiva per la "brutalitat" de les ferides que presentava el petit i el perill d’alteració de les "fonts de prova" —testimonis— si els progenitors quedaven en llibertat, ja que les persones del seu entorn i els seus familiars podrien veure’s pressionats. Tanmateix, el tribunal de la Secció Tercera només ha estimat el recurs de la mare. El pare, per ara, continuarà empresonat, perquè hi ha "indicis sòlids de comissió d’un delicte de maltractament habitual i d’un o diversos delictes de lesions". A parer dels magistrats, "són més dubtosos els indicis existents en relació amb el delicte d’agressió sexual" amb penetració. Les pediatres que van atendre el nadó a Vall d'Hebron i la forense sí que van considerar que les lesions anals són compatibles amb una agressió sexual i veuen "molt poc probable" que fossin per un problema de restrenyiment.
Com que els delictes imputats són greus per si mateixos, el tribunal confirma la interlocutòria de presó dictada pel jutge instructor. Rebutja, tanmateix, el risc de fugida i la reiteració delictiva, però no la possible alteració de proves, ja que queden diligències per practicar, entre les quals la declaració testifical de persones de l’entorn familiar i social dels pares. "Certament, hi ha un risc que l’investigat pugui contaminar aquests testimonis, que a més són persones molt pròximes a ell, atès que estem parlant del seu entorn més proper", recalca l’Audiència.
A més, en la seva resolució, l’Audiència considera important que la mare del petit havia fet cerques a internet, abans de l’ingrés hospitalari, "relacionades amb la preocupació que tenia per l’estat de salut del nadó i també pel malestar que ella mateixa tenia respecte a la seva relació de parella", pel fet que "no tractava bé" el lactant.
Algunes de les cerques que la mare va fer a Google tenien aquest contingut: "A la meva parella li va gran el nadó", "la meva parella no suporta el nadó", "la meva parella no tracta bé el meu nadó", "no és afectuós amb el meu nadó", "es posa nerviós, crida amb el nadó en braços", entre d’altres.
La interlocutòria de llibertat de la dona recalca que aquestes cerques a internet "evidencien que sí que era coneixedora de la situació, és a dir, no eren fets aliens al seu coneixement i, per tant, i de manera indiciària, no es pot excloure totalment la seva responsabilitat penal", però que "caldrà aprofundir en la investigació i valorar fins a quin punt era coneixedora de la gravetat dels fets, si va actuar amb celeritat o no, quin era el seu estat de salut física i mental després del part i la seva consegüent capacitat de reacció". Per ara, els indicis existents contra ella són "insuficients per mantenir la mesura de presó".
El periple pels hospitals
Els magistrats sostenen que "l’indici de criminalitat més sòlid que existeix" en la causa contra el pare és l’"abundant documentació mèdica" i destaquen que, abans de ser hospitalitzat a Vall d'Hebron, el menor va ser visitat en tot just 15 dies en quatre centres hospitalaris, tal com va avançar en el seu moment EL PERIÓDICO. Començant per l’Hospital del Mar, on l’1 de març els pares van portar el nadó amb tos i aparent falta d’aire. Allà, davant la sospita que patís una infecció d’orina, li van posar una bossa col·lectora a la zona genital. En visites als hospitals, la mare, infermera, va argumentar que aquella bossa va ser la causant dels hematomes a la zona genital.
El 7 de març, els progenitors van acudir a Sant Joan de Déu per "irritabilitat i taquicàrdia". Allà, segons consta en la interlocutòria judicial i en els informes mèdics, es va constatar l’existència de l’hematoma a la zona escrotal i també una fissura anal i un hematoma facial a la galta dreta. El 10 de març, van acudir al CAP Roger de Flor, que, vistos els hematomes a la galta i als genitals, va derivar el nadó a l’Hospital de Sant Pau per una possible malaltia de la sang. Allà li van fer una analítica que va sortir normal i van apreciar nous hematomes. El nadó va ser enviat a casa i va ser ja en una segona visita a aquest hospital, el 16 de març, quan es va constatar una "disminució de to a la cama dreta" per una fractura de fèmur que ja va activar les alertes i va provocar que el petit fos derivat a Vall d'Hebron davant la sospita de maltractament infantil.
Tant l’informe mèdic forense com la prova pericial conjunta amb la pediatra de Vall d'Hebron que va atendre el nadó van concloure, segons precisa l’Audiència, que el menor presentava diferents lesions, algunes de les quals evolutives, és a dir, antigues, tant al cos com a la zona genitoanal, cosa que, al seu entendre, era "altament suggestiva d’etiologia traumàtica no accidental".
El tribunal afegeix, a més, que l’alteració genètica al·ludida per la defensa del pare "no ve acompanyada de cap principi de prova" i va ser descartada pels dos facultatius. Tots dos van concretar que el menor "no presentava una única lesió, sinó múltiples, i que no existeix cap patologia genètica coneguda que pugui explicar-les". I afegeix el jutge: "No es pot perdre de vista que des que el menor ha estat apartat dels seus progenitors, la seva evolució és favorable, cosa que constitueix un indici més de criminalitat".
Els magistrats també prenen en consideració les "molt rellevants" manifestacions de la dona de parla anglesa que va compartir habitació a l’Hospital Vall d'Hebron amb els pares del nadó. Aquesta testimoni va demanar ajuda al personal sanitari del centre —"please help the baby"— perquè havia vist el progenitor tractar el seu fill de manera brusca, tapant-li la boca perquè plorava, sacsejant-lo o donant-li un biberó a la força. En canvi, remarquen els magistrats, aquesta dona en cap moment va dir res sobre la mare.
La resolució de l’Audiència assenyala, així mateix, que els Mossos reflecteixen en un informe que "no hi ha cap informació, ni evidència, sobre un possible caràcter agressiu o brusc de la mare", tenint en compte les seves reaccions quan va entendre que li estava passant alguna cosa al seu fill i les conseqüències que això tenia. Aquestes reaccions, detalla la policia, han estat "coherents i molt expressives" al jutjat i, sobretot, després de la intervenció del fiscal, on se la va veure "anímicament enfonsada". Aquestes conclusions són molt similars a les que consten en el dictamen de l’Equip de Valoració de Maltractaments Infantils (EVAMI).
En canvi, respecte al pare, els Mossos admeten que "hi ha dubtes raonables en relació amb les fissures anals, que podrien haver estat causades per femtes compactes del nadó i per les dificultats per defecar", però, respecte a les altres lesions, "hi ha diversos indicis que apunten" que seria l’home l’autor d’aquestes. Les lesions costals i neurològiques podrien deure’s a sacsejades o a un tracte brusc del pare cap al menor, indica el tribunal, alhora que ressenya que l’atestat policial recull els comentaris que hauria fet la mare del nen a una veïna, en el sentit que la seva parella "no s’adona de les manasses que té" i que alguna vegada hauria agafat el petit per les cames per acostar-se’l, "arrossegant el nadó que, recordem-ho, tenia un mes de vida".