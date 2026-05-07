SABORS MARÍTIMS
Tres marisqueries per retre's un homenatge
En aquests tres restaurants de Barcelona que hem seleccionat els productes van del mar al plat
Pau Arenós
Si el que t’agrada és el marisc, no busquis més. Pau Arenós ha fet la feina per tu i ha seleccionat aquestes tres marisqueries de Barcelona perquè et puguis posar les botes. Aquí trobaràs productes la mar de bons.
1. Lluritu
Del Lluritu em van cridar l’atenció dues coses. El nom, una vulgarització del peix conegut com a llorito ('xyrichtys novacula') i el subtítol: 'marisqueria despreocupada'. Després vaig saber que en el negoci hi havia tres amics que van compartir pupitre: Pol Puigventós, Gerard Belenes i l’actor Pau Roca. Quan els vaig conèixer em va agradar la rotunditat de l’ideari i que haguessin pensat a fons cada element, incloent-hi els inútils tovallons de bar. Llegir més sobre el Lluritu.
2. Carballeira
Després de seure i recolzar a la paret el bastó amb mànec de plata, Leopoldo Pomés obre una cartereta i descobreix una petita càmera Sony i un estoig amb dos bolígrafs. Durant el dinar a Carballeira, restaurant del qual és copropietari i que celebra els 75 anys, la Sony i els instruments d’escriptura seguiran al mateix lloc, a l’abast de la mà dreta, i només al final dispararà alguna foto. Llegir més sobre el Carballeira.
3. Rías de Galicia
Els germans Iglesias, Juan Carlos, Borja i Pedro, es mouen més que un pop amb sobredosi d’algues. La reforma de la planta baixa de la hipermarisqueria Rías de Galicia, la botiga 'online' Gastrojoieria, l’associació amb els Adrià Brothers al Tickets i el 41º (on Albert Adrià estrena el menú Experience per a 16 persones, les 16 cadires més buscades de Barcelona) i la reconversió del Cañota en local de tapes juganer i a preu 'indie'. Llegir-ne més sobre Rías de Galicia.
