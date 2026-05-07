Actualització infectats
L’Organització Mundial de la Salut: “No hi ha raons perquè el brot d’Hantavirus es converteixi en una epidèmia”
El Periódico
L’Organització Mundial de la Salut va assegurar aquest dijous que no existeixen raons perquè el brot d’Hantavirus que s’ha registrat en un creuer d’expedicions es converteixi en una gran epidèmia, ni es pot comparar amb el que va passar quan va emergir la COVID-19.
“Això no és coronavirus, és un virus molt diferent, que fa molt de temps que circula i el coneixem. Així que vull ser clara: això no és l’inici d’una pandèmia com la covid. Es tracta d’un brot en un vaixell, en una àrea confinada, amb cinc casos confirmats fins ara”, va dir a la premsa la directora interina de prevenció i preparació d’epidèmies i pandèmies de l’OMS, Maria Van Kerkhove.
“No és el començament d’una pandèmia, però és l’ocasió ideal per recordar que les inversions en investigació d’agents patògens com aquest són essencials, ja que els tractaments, les proves de detecció i les vacunes salven vides”, va dir a Ginebra.
L’Organització Mundial de la Salut va elevar aquest dijous a cinc els casos confirmats d’Hantavirus, a més de tres sospitosos, i va advertir que se’n podrien detectar més. L’agència de l’Nacions Unides espera que el brot al MV Hondius, que actualment navega des de Cap Verd cap a l’arxipèlag espanyol de les Canàries, sigui “limitat”.
“A dia d’avui, s’han notificat vuit casos, incloses tres morts. Cinc d’aquests vuit casos van ser confirmats com a causats per l’hantavirus, i els altres tres són sospitosos”, va declarar el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Ginebra. Va apuntar a la soca Andes, present a l’Amèrica Llatina i l’única en què s’han documentat casos de contagi entre persones.
“Tenint en compte el període d’incubació del virus Andes, que pot arribar fins a sis setmanes, és possible que es notifiquin més casos”, va afegir.
El vaixell, amb bandera neerlandesa, va salpar d’Ushuaia, al sud de l’Argentina, l’1 d’abril per fer un creuer per l’Atlàntic amb destinació a Cap Verd. Dimecres va posar rumb a l’illa canària de Santa Cruz de Tenerife.
El director d’operacions d’alerta i resposta davant emergències sanitàries de l’organització, Abdi Rahman Mahamud, va afegir: “Creiem que aquest serà un brot limitat si s’implementen mesures de salut pública i es mostra solidaritat entre països”.
Contacte amb el capità
Tedros Adhanom Ghebreyesus diu estar en contacte amb el capità del vaixell. “Em va dir que la moral ha millorat considerablement des que el vaixell va tornar a posar-se en marxa. Li agraeixo tot el que ha fet per protegir les persones sota la seva responsabilitat”, va declarar.
Tedros Adhanom Ghebreyesus va afirmar que l’Argentina enviarà 2.500 kits de diagnòstic a laboratoris de cinc països.
Després de salpar d’Ushuaia, el vaixell va fer escala en diverses illes remotes al llarg del trajecte. Passatgers de 12 països van desembarcar a l’illa de Santa Helena, on va fer escala del 22 al 24 d’abril. Es tracta del Regne Unit, Canadà, Dinamarca, Alemanya, Països Baixos, Nova Zelanda, Saint Kitts i Nevis, Singapur, Suècia, Suïssa, Turquia i els Estats Units.
La primera víctima mortal va ser un ciutadà neerlandès que va morir l’11 d’abril
