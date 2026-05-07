Temps de Flors
Passarel·les sobre el buit i aigües turqueses: la ruta a Catalunya que competeix amb el Caminito del Rey

Amb penya-segats de més de 500 metres d’altura i una amplada de 30 metres en el seu punt mínim, s’ha consolidat com un dels paisatges més impressionants del país

El Congost de Mont-rebei, a Lleida. / Jorge Franganillo / WC

El Periódico

El Caminito del Rey, amb unes vertiginoses passarel·les situades a 110 metres del riu, s’ha consagrat com una de les rutes de senderisme més impactants del país. Però entre Lleida i Osca hi ha un altre enclavament natural que no té res a envejar-li i que figura com un dels paisatges més impressionants de Catalunya: el Congost de Mont-rebei.

Sense carreteres ni cables elèctrics, és un dels pocs congostos d’Espanya que encara es pot gaudir gairebé en la seva totalitat verge. El sender, amb passamans, miradors, passarel·les, baranes i escales ancorades a les roques, fa que aquest paradís natural sigui totalment segur per a adults i nens. Amb penya-segats de més de 500 metres d’altura i una amplada de 30 metres en el seu punt mínim, aquesta ruta uneix Aragó amb Catalunya i ofereix una espectacular vista panoràmica de tot el territori.

Es tracta d’un canyó esculpit pel riu Noguera Ribagorçana que travessa la serra del Montsec, i ara, a la primavera, és un dels millors moments per visitar-lo abans que les altes temperatures arribin a Lleida. Per als més aventurers també s’ofereix l’opció del caiac, des d’on es poden observar les aigües de color turquesa del riu, envoltades de les imponents parets de roca.

Com arribar-hi

La ruta més popular i accessible té 10 km i comença a La Masieta, un punt d’inici amb aparcament i un petit centre d’informació. Des d’aquí, el sender segueix el vessant de la muntanya, s’endinsa pel congost i continua el riu. Per accedir a aquest paradís natural, es recomana arribar-hi amb cotxe fins als dos punts d’entrada més comuns. Un és l’àrea de Montfalcó, a Osca, i l’altre és l’aparcament de La Masieta, a Lleida.

En concret, cal agafar l’autovia de la Ribagorça A-14 o la carretera nacional N-230 en direcció a la Vall d’Aran. Un cop passat Benavarri i just abans d’arribar a la localitat del Pont de Montanyana, cal agafar el trencall en direcció a Tremp per la carretera comarcal C-1311. A uns 300 metres, la via es bifurca i hi ha un cartell que guia els conductors cap al Congost de Mont-rebei. Durant vuit quilòmetres, altres rètols indiquen el destí final: el pàrquing de La Masieta.

El Congost de Mont-rebei, a Lleida. / Wikimedia Commons

Des de Barcelona, el viatge és de 250 quilòmetres i dura gairebé tres hores. Cal recórrer l’autovia A-2 fins a passar Lleida, per agafar després la sortida 460 en direcció a Alfarràs, Vielha i Tolosa a través de l’autovia A-14. Aquesta via ràpida desemboca a l'N-230, que cal agafar en direcció a la Vall d’Aran i posteriorment seguir els mateixos passos com si s’hi anés des de Lleida.

