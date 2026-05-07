Prediccions meteorològiques
L’Aemet alerta de temps inestable aquesta setmana: pluges i tempestes amb avís groc i taronja en aquestes zones d’Espanya avui
La baixa pressió atmosfèrica causarà precipitacions aquest cap de setmana
Goundo Sakho
Els canvis de temps bruscos són cada vegada més freqüents en aquesta època de l’any, un fenomen que els experts no només vinculen al canvi climàtic, sinó també a la possible arribada d’El Niño, el més intens de l’últim segle. Mentrestant, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assenyalat que el mal temps ens acompanyarà durant la resta de la setmana, amb ruixats i tempestes fortes arreu del país.
Avisos grocs i taronges
L’Aemet ha activat avisos grocs i taronges en bona part del territori, deixant alertes per precipitacions en alguns indrets com Almeria, Granada, Jaén, Terol, Aragó, Astúries, Cantàbria, Burgos, Segòvia, Sòria, Albacete, Conca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Múrcia, Navarra, Àlaba, Guipúscoa, Biscaia, Castelló i La Rioja, així com per risc important de pluges a Alacant i València.
D’altra banda, ha activat avisos per tempesta a Palència, Valladolid, Ciudad Real, Toledo i Madrid, i per pluges a les Illes Balears. Així ho ha assenyalat Rubén del Campo, portaveu de l’Aemet, que preveu que "la inestabilitat atmosfèrica anirà en augment", sobretot durant el cap de setmana, quan els ruixats i les tempestes "s’estendran a àmplies zones del territori".
Pluges i tempestes
Així doncs, s’esperen tempestes a partir del migdia als entorns muntanyosos del nord i l’est peninsular i a les zones de la Meseta Nord, especialment a la seva part oriental. A més, no es descarten possibles nevades als Pirineus a partir dels 1.200 metres d’altitud.
La resta de la setmana es mantindrà la mateixa tendència, amb el divendres com una jornada de temps "en general revolt", precipitacions a la meitat nord que s’estendran cap a l’est durant la tarda. A Extremadura i Andalusia, en canvi, tot i que hi pugui haver alguns ruixats, el temps serà més tranquil.
I el cap de setmana, les baixes pressions provocaran un temps plujós, amb un dissabte encara passat per aigua en qualsevol punt de la península i de l’arxipèlag balear. Contràriament, el sud-est té menor probabilitat i intensitat prevista de precipitacions.
Temperatures baixes
Pel que fa a les temperatures, aquest dijous seran les més altes a la major part d’Espanya, tret del sud-est. Segons indica Del Campo, rondaran els 25 ºC en diversos punts del centre i el sud, en ciutats com Toledo i Sevilla, mentre que al Cantàbric s’arribarà als 23 ºC. El divendres, tot i que les temperatures diürnes no experimentaran grans canvis, les nocturnes pujaran.
De la mateixa manera, el dissabte començarà un descens tèrmic que continuarà fins diumenge, amb un ambient més fresc del que és habitual a la meitat oest i a la zona central: "Bilbao rondarà els 25 graus de temperatura màxima". Registres similars s’assoliran a Múrcia o Palma, mentre que Madrid, per la seva banda, "es quedarà en uns 20 graus", dada compartida amb Huelva. Davant aquests canvis, és adequat protegir-se i, sobretot, no oblidar el paraigua.
Font:
- Agència Estatal de Meteorologia: "Predicció general"