Brot víric

Traslladen als Països Baixos el pacient amb símptomes d’hantavirus que continuava en un avió a Gran Canària

El passatger del creuer "MV Hontius" amb sospita del virus va ser finalment evacuat a Àmsterdam en un nou avió medicalitzat

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

El passatger amb simptomatologia d’hantavirus que continuava des d’ahir en un avió a l’Aeroport de Gran Canària va ser traslladat finalment aquest dijous a Amsterdam, als Països Baixos, en una nova aeronau medicalitzada, diferent de la que inicialment es trobava a l’illa. Així ho van confirmar fonts de la Delegació del Govern d’Espanya a les Canàries.

Segons la informació facilitada, el dispositiu es va desenvolupar sota la coordinació de les autoritats competents i de la companyia encarregada de l’operatiu, aplicant en tot moment els protocols sanitaris i de seguretat previstos per a aquest tipus de situacions.

El primer avió va sortir buit cap a Rotterdam

L’avió medicalitzat que continuava a Gran Canària des de l’inici de la incidència va abandonar posteriorment l’illa sense passatgers ni pacients a bord. A l’aeronau hi viatjava únicament la tripulació.

L’aparell va fer, a més, una escala tècnica a València per proveir-se de combustible abans de continuar la seva ruta amb destinació final a Rotterdam.

Coordinació sanitària i mesures de seguretat

Fonts de la Delegació del Govern van subratllar que totes les actuacions es van dur a terme seguint els procediments establerts per garantir la seguretat sanitària i operativa tant dels equips implicats com de l’entorn aeroportuari.

Les imatges de la manifestació

L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat la mare del nadó acusada de maltractar-lo juntament amb el seu marit

Calonge adjudica el projecte de rehabilitació de Santa Maria del Collet per transformar-lo en equipament cultural i docent

La visita del Papa a Barcelona reunirà uns 47.000 fidels, amb una missa amb gairebé 40.000 persones a Montjuïc

Males notícies per als propietaris el 2026: així poden els llogaters frenar una pujada del lloguer

Controvèrsia pel pregó de la Festa Major de Lleida: "El blanqueig del feixisme a les institucions lleidatanes és intolerable"

Salellas sobre els contenidors desbordats a Girona: "Es recuperarà la normalitat en 24-36 hores"

Les imatges dels escombriaires recollint les deixalles

