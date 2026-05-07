Virus
La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: "Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres"
Aitana F.V. ha compartit un missatge a les seves xarxes socials explicant la situació dins del vaixell
Lucía Prieto / Pablo Plaza
"Moltes gràcies pels vostres missatges de suport. Jo em trobo bé". Amb aquestes paraules s’expressava aquesta tarda Aitana F.V., l’oceanògrafa valenciana a bord del vaixell afectat per un brot d’hantavirus que va rumb a les Illes Canàries.
La valenciana ha trencat el seu silenci després de diversos dies en un vídeo d’Instagram en què narra la situació a bord. "S’estan seguint els protocols", sosté. "L’ambient al vaixell continua sent positiu i ens estem cuidant els uns als altres", explica en veu en off en un vídeo de les onades del mar gravat des del creuer MV Hondius. Aitana confirma en el seu vídeo que les persones afectades pel virus ja han estat evacuades.
Els contagis al buc de l’hantavirus
El MV Hondius, operat per la companyia neerlandesa Oceanwide Expeditions, va salpar del port argentí d’Ushuaia amb destinació Cap Verd i destinació final Canàries, transportant un total de 147 persones: 88 passatgers i 59 tripulants. D’ells, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola, procedents de Catalunya (5), Madrid (3), Astúries (3), Castella i Lleó (1), Galícia (1) i la Comunitat Valenciana (1).
L’alerta sanitària va saltar el passat 2 de maig, quan l’OMS va rebre la notificació d’un brot de malaltia respiratòria greu d’origen inicialment desconegut a bord del buc. Les investigacions posteriors van apuntar a l’hantavirus com a agent causant, una infecció transmesa per rosegadors que pot derivar en una síndrome cardiopulmonar greu i que té una taxa de mortalitat elevada un cop el quadre clínic s’agreuja. El Ministeri de Sanitat va assenyalar com a focus de contagi una "zona d’aventures" del vaixell en què es va detectar la presència de rates portadores del virus.
El brot ja s’ha cobrat tres vides: una parella de ciutadans holandesos i un passatger alemany. Almenys un altre cas, un ciutadà britànic, roman en estat crític a l’UCI d’un hospital de Johannesburg. L’OMS ha confirmat dos casos de laboratori i supervisa cinc sospitosos més. Actualment, el vaixell es troba a Cap Verd, on les autoritats dels estats implicats estan duent a terme la investigació epidemiològica i les accions de salut pública necessàries per a la prevenció i el control del brot, garantint la seguretat sanitària global.
La valenciana Aitana F. V. és llicenciada en Ciències del Mar per una universitat valenciana i doctora en Oceanografia Física per la Universitat Victoria de Wellington, a Nova Zelanda. Investigadora especialitzada en oceanografia antàrtica, va construir la seva carrera científica a l’extrem sud del planeta després d’instal·lar-se a Nova Zelanda, on va treballar a MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronòstic marí per al sector privat. En paral·lel va desenvolupar una intensa activitat investigadora: el 2018 dirigia a bord del buc Tangaroa, de l’Institut Nacional de Recerca de l’Aigua i l’Atmosfera (NIWA), un programa de desplegament de boies a les aigües profundes del mar de Ross per estudiar la massa d’aigua més freda i densa del planeta i la seva relació amb el canvi climàtic. A les seves xarxes socials es presenta com a "exploradora polar" i "entrenadora d’alt rendiment". La seva trajectòria li va valer el 2023 ser designada jurat dels Premis Jaume I en l’àmbit de Protecció del Medi Ambient, un dels guardons científics més prestigiosos d’Espanya.
